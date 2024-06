VÍDEO|Francesc Macià ja té el seu primer Supermercat a peu de carrer d'El Corte Inglés

El Corte Inglés torna al districte de l'Eixample de Barcelona amb un nou concepte de Supermercat de gran format a peu de carrer, modern i diàfan. Elsupermercat, ubicat al nou edifici d'oficines de la Diagonal 471 i amb accés a clients pel carrer de Buenos Aires 35, ofereix una gran oferta d'alimentació i serveis en 2.400 metres quadrats i dues plantes diferenciades.

A la planta baixa compta amb una botiga Club del Gourmet, el seu selecte celler i la barra més gran degustació de tapes i cuina en fred en una superfície de 260 metres quadrats i capacitat per a una trentena de comensals.

A la mateixa planta, amb llum exterior, trobem el forn Baluard amb forn propi per a l'elaboració de la seva vintena de pans diferents i les seves clàssiques berlines i muffins per a tots els gustos.

Un ascensor ens condueix a la planta inferior on hi ha la zona de supermercat, amb amplis passadissos de gran higiene visual, panells verticals per humidificar els productes frescos i lineals còmodes on es presenten més de vint mil referències amb una gran selecció de productes locals.

El supermercat compta amb espais de firmes referencials com el sushi i el menjar japonès de Grupo Nomo, la carnisseria d'alta qualitat Viñals, la fruita i verdura selecta de Vidal Pons, els confitats a granel de La Real, i el pernil ibèric al tall de la signatura Joselito.

L'oferta d'aquest nou concepte de supermercat també contempla els plats preparats ready to eat de cuina pròpia, amb arrossos, amanides, croquetes i rostidor; els sandvitxos mixtos amb combinacions creatives de La Bikinería, i per als amants dels dolços la zona de la pastisseria amb un espai propi per als croissants de mantega i les postres del mestre pastisser Sacha.

El nou Supermercat El Corte Inglés també destaca per la seva gran oferta en productes de nutrició i benestar, amb assessorament personalitzat en l'àmbit de la nutrició esportiva i l'alimentació especialitzada.

El supermercat compta amb una plantilla de cent vint-i-tres professionals especialistes a cada àrea i ofereix els serveis d'aparcament gratuït per als clients amb targeta de compra El Corte Inglés, Click & Car (recollida de comanda a la botiga) i entrega a domicili.

Per evitar esperes i facilitar la gestió del temps, el supermercat ofereix cinc caixes de cotxe cobrament i sol·licitud de torn per als taulells de frescos, a través de l'app d'El Corte Inglés.

Aquest establiment, modern i innovador, disposa d'elevadors de cistella de compra perquè l'experiència del client sigui diferencial i agradable. El nou supermercat se suma al projecte de Residu Zero amb certificat AENOR i s'adapta als estàndards més alts de sostenibilitat i eliminació del malbaratament alimentari.

El Supermercat El Corte Inglés de Francesc Macià obre les portes de 9 a 21.30h, de dilluns a dissabte, i els diumenges, fins al 15 de setembre, de 12 a 20h, amb ofertes especials en productes locals amb motiu de la inauguració.

El projecte de creixement a l'àrea d'alimentació d'El Corte Inglés a Catalunya inclou l'obertura de Supermercats a peu de carrer, fora dels establiments comercials de la cadena, a locals d'entre 2.000 i 2.500 metres quadrats, amb una proposta de productes i serveis de qualitat, en línia amb els que ja posseeix actualment.