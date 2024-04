El fregolista Arturo Brachetti actuarà a Barcelona el proper maig

Joan Brosa, tan amant de les arts parateatrals en general i del fregolisme en particular, li hauria fet feliç l'oportunitat de contemplar l'actuació a Barcelona del transformista Arturo Brachetti. Seguint l'estela de Leopoldo Frégoli, que va donar nom a tota una activitat teatral, Brachetti és capaç de transformar-se en pocs segons en un total de 65 personatges i crear-ne en la més absoluta individualitat, un espectacle que, amb tota propietat, es titula “Només. La llegenda del canvi ràpid” i amb què ha visitat des de fa set anys nombrosos països.

Brachetti va començar des de molt petit. “En realitat jo vaig estudiar al seminari i vaig ser un adolescent molt tímid. Fins que un dia un dels religiosos del meu col·legi, que era salesià, em va portar a la cel·la i em va ensenyar el tresor que conservava: una immensa col·lecció d'objectes de màgia, amb els quals em va deixar amb la boca oberta. A partir d'aquell moment va néixer la meva vocació d'artista”, I exercint-la ha arribat els seus 67 anys actuals que sens dubte no aparenta perquè conserva l'agilitat pròpia de qui no supera els quinze anys.

“Solo” és un espectacle complet que no es limita a jugar amb la mera transformació pròpiament dita o canvi de vestuari. “Això és una cosa que, per molt vistós que pugui ser, cansaria l'espectador als deu minuts. Per això pretenc oferir un espectacle global en què hi ha un fil conductor i en què el fregolisme es combina amb la màgia, les ombres xineses, els jocs de làser, la pintura de sorra i el canvi de registre. La meva pretensió és donar una sorpresa al públic cada vint segons”. Procura, a més, que conservi una certa versatilitat perquè, com ens explica, “hi ha personatges que es coneixen en un país però s'ignoren en un altre, per això he d'anar variant algunes de les meves caracteritzacions per fer-les en tot cas fàcilment identificables”.

Quan va començar la seva activitat professional el 1979 sortia a treballar amb un vestidor de sis peces, mentre que ara en té més de 450. I la seva habilitat és tan llegendària que cert Museu de Cera l'ha immortalitzat. “És una figura molt especial perquè a diferència de les altres, canvia el vestuari cada minut!”.

Arturo Brachetti va actuar al teatre Tívoli de Barcelona fa vint anys i ara, estarà de nou amb el públic de la ciutat comtal al Victòria a partir del 24 de maig tal com s'ha informat a l'acte de presentació en què ha exercit de amfitrió el Mag Pop.