Els funcionaris de presons no negociaran si no hi ha dimissions

per Pau Arriaga Pérez

Els funcionaris de presons han rebutjat negociar amb el Govern si no hi ha dimissions i han advertit que continuaran amb les protestes que van començar dijous de la setmana passada arran de l'assassinat de la cap de cuina de Mas d'Enric (Tarragona) a mans d'un pres que després es va suïcidar.

"Molt bones paraules, molt bona disposició a estar callats. Hem dit que no, que si no hi ha dimissions la lluita continua", ha dit als 300 concentrats a la plaça de Sant Jaume Nuria Nasarre (UGT), una de les treballadores que s'ha reunit amb la vicepresidenta Laura Vilagrà.

Segons ha detallat Nasarre després de la reunió, el Govern "no descarta alguna dimissió, però han d'investigar primer".

Aquest dimecres 20 de març, els treballadors han protestat davant de la seu de la Generalitat i està previst que dijous que ve 21 es concentrin a les portes del Parlament.

Està previst que arribin al Parc de la Ciutadella a les 8 del matí, ja que a les 9 hi ha prevista la compareixença de la consellera Ubasart davant la càmera.