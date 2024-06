Fundació Arrels llança la campanya 'Dona aire a les persones sense llar'

Amb l´arribada de l´estiu, les persones que acompanya la Fundació Arrels tenen moltes dificultats per trobar un lloc on protegir-se de la calor i les altes temperatures. A les nits se senten incòmodes per l'augment de gent i soroll al carrer; durant el dia i les hores de calor intensa, de vegades ni tan sols es mouen del lloc que ocupen per esgotament i manca despais on anar a descansar i estar a una bona temperatura.

Durant l´estiu, “qualsevol crit i soroll et desperta. No dorms bé i després, durant el dia, costa trobar un lloc on poder descansar”, explica la Santi, una de les persones que acompanya la Fundació Arrels. Té 57 anys i en va viure més de cinc al carrer; recorda especialment la duresa dels estius. “No es podia ser al carrer. Carregant la motxilla a l'esquena passava molta calor, continuava buscant l'ombra ia les nits dormia al parc de la Ciutadella perquè hi havia més humitat i l'ambient era més fresc”, relata.

Com explica Santi, trobar un espai confortable on descansar durant el dia, tant a l'estiu com a l'hivern és molt complicat per a les persones que viuen al carrer. Aquesta és una conclusió a què han arribat 6 de cada 10 persones que va enquestar l'entitat l'any passat, que van dir que els és difícil o molt difícil trobar un espai cobert on reposar durant el dia.

És per això que Arrels s'ha proposat dignificar el centre obert, on acullen durant el dia les persones que atenen, perquè puguin tenir accés a un espai climatitzat on fer front a les altes temperatures, a més d'oferir serveis bàsics com dutxes, rober i consigna per guardar-ne les pertinences.

Un espai de descans digne

Des de començament d'any, ja són més de 1.500 les persones que han fet ús del centre obert. És un espai on ofereix escolta, acompanyament i orientació. També disposen de serveis bàsics que s'adrecen principalment a persones que, per manca d'autonomia, presenten alguna dificultat per accedir als recursos municipals. Quan una persona que viu al carrer entra per la porta del centre obert i la Fundació valora que té la capacitat per atendre-la, li ofereixen una dutxa, canviar-se o rentar roba, informació, fer ús de la consigna o simplement una estona de descans .

El centre obert també és l'espai on es fan gran part de les activitats de l'entitat. És un lloc on s'organitzen les festes com ara Nadal o Sant Jordi, on donen assessorament jurídic, on es toca el piano o les persones llegeixen el diari.

Per a l'entitat és important adaptar aquest espai per fer-lo més confortable. Per poder aconseguir aquesta climatització, necessiten uns 120.000€. És per això que ha demanat col·laboració ciutadana i llança la campanya ¡Dona aire a les persones sense llar!

Com col·laborar?

- Si vols fer una donació per fer possible la climatització del centre obert, entra en aquest enllaç:[https://www.arrelsfundacio.org/colabora/donatius/](https://www.arrelsfundacio.org/colabora/donatius /)

- També pots donar aire a les persones sense llar adquirint aquest ventall ! Està fet de suro i recorda la duresa de viure al carrer. Podeu adquirir-lo presencialment a la botiga d'Arrels fins al 12 de juliol (c. Ample, 3, Barcelona) oa la botiga digital durant tot l'estiu.