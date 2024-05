Fundació La Caixa dona suport a La Manreana a les sessions d'intervenció assistida

Fa més de 14 anys (any 2010) que el nombre de famílies i entitats beneficiàries de la Fundació La Caixa no ha parat de créixer, així com els somnis i les il·lusions de tot l'equip que treballa cada dia, per tirar endavant un projecte de qualitat. L'entitat treballa per la inclusió de persones des de la visió que la diversitat és un element enriquidor a la nostra societat, les diferències ens complementen, ens ensenyen i ens ajuden aprendre dia a dia.

La Fundació la Manreana ofereix a multitud de famílies de nens, nenes i joves de les Terres de Lleida intervencions preventives o de reeducació d'algun aspecte del desenvolupament. A més de les entitats d'adults amb diversitat funcional que fan sessions grupals, prop d'una cinquantena de famílies i nens provinents de CRAEs reben, cada setmana, una atenció integral al nostre espai inclusiu, de mà de l'equip interdisciplinari que ens caracteritza. S'atenen famílies i, en molts altres derivats pels serveis de Cdiap, Csmij o altres professionals de l'educació, l'estimulació primerenca o la salut mental de la zona.

Fundació La Manreana ha rebut el suport de la Fundació ”la Caixa”, mitjançant CaixaBank, amb una aportació econòmica de 5.000 euros, per les sessions d'intervenció assistides amb cavalls dirigides a augmentar la qualitat de vida de particulars i entitats organitzades mitjançant la interacció entre lanimal i lésser humà. Gràcies al moviment tridimensional i la temperatura corporal del cavall, es poden tractar patologies físiques i psicològiques.

El treball assistit amb cavalls és una modalitat terapèutica que utilitza els beneficis físics i psicològics que proporciona el cavall, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones. L'enllaç que es genera en relacionar-se amb el cavall i les connotacions positives de l'entorn rural permeten treballar aspectes d'àmbit emocional, social i relacional.

A mesura que transcorren les sessions, mitjançant activitats quotidianes com la cura, la neteja i l'alimentació de l'animal, s'estableix un vincle emocional entre la persona i el cavall que es converteix en l'eix bàsic del procés terapèutic.