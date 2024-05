Fundació La Caixa organitza un curs sobre la IA per a docents i investigadors

La Intel·ligència Artificial és una eina que ha arribat a les nostres vides per quedar-s'hi. Davant aquest panorama, el millor és que cada sector sàpiga treure-li el màxim rèdit possible, i la docència és una de les que més se'n pot beneficiar. Fundació La Caixa organitza a València una escola d'estiu per a docents i investigadors, per tant, si t'interessa, segueix llegint.

L'esdeveniment tindrà lloc a CaixaForum València i la Universitat de València de l'1 al 5 de juliol de 9.00 ha 17.00 h. i la inscripció es fa mitjançant aquest enllaç.

Organitzada per l'AIHUB del CSIC en col·laboració amb EduCaixa, és una setmana d'aprenentatge, reflexió i discussió sobre l'impacte de la IA en educació, on s'inclouran xerrades, sessions de pòsters, taules rodones, focus groups, tallers, espais de disseny d'activitats per a l'aula…

L'escola va adreçada a docents de primària i secundària, cicles formatius, educació no formal i professionals de l'educació. També hi haurà espai per explicar les experiències de la gent a l'aula. La inscripció és gratuïta però només hi ha 60 places, de les quals la meitat es reserven per a les persones que presentin la seva activitat amb IA.

Per què una escola destiu sobre IA i educació?

El desenvolupament de la IA provoca tres preguntes clau sobre la relació entre l'educació i la tecnologia:

Com educar per a la IA? Quins coneixements, habilitats, valors són rellevants al nou paradigma tecnològic?

Com ajuda la IA en educació?

Quines són les implicacions ètiques i mediambientals de la IA?

AIHUB CSIC

Consell Superior d'Investigacions Científiques

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) és una Agència Estatal per a la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.

La Connexió AIHUB és un pas més en aquest trajecte la missió del qual consisteix a aglutinar el personal investigador del CSIC dedicat a la IA per col·laborar en activitats de recerca, formació, transferència i comunicació. Aquesta xarxa de centres reuneix més de 400 investigadors de més de 80 grups de recerca de 40 centres que apliquen IA en àrees de recerca tan diverses com la física, la microelectrònica, les ciències de la vida, l'astronomia o la filosofia.