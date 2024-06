Fundació la Caixa presentarà la seva oferta educativa per al nou curs 2024/25 aquest proper dimarts 25 de juny. L'esdeveniment està programat a vuit dels centres CaixaForum i al Museu de la Ciència CosmoCaixa a partir de les 17:00, però les portes s'obriran 20 minuts abans.

Tindrà una durada aproximada d'1 hora i 20 minuts i comptaran amb una ponència presencial a CosmoCaixa del divulgador Héctor Ruiz (es transmetrà en streaming a la resta de centres CaixaForum) sobre l'educació informada per evidències, una taula rodona amb docents i, en acabar, l'oportunitat d'assistir a una demostració de tallers i activitats, on podreu conèixer millor l'oferta educativa d'activitats i programes per a alumnat, docents i equips directius del proper curs 24/25.

L'acte del proper 25 de juny no només servirà per presentar l'oferta educativa, sinó que també serà una oportunitat per fer networking entre la comunitat docent i per celebrar amb un còctel la fi d'un curs ple de desafiaments i èxits, i per recarregar energies i motivació de cara al nou curs.

A més, si hi assisteixes, rebràs una invitació per a dues persones per participar en qualsevol activitat del CaixaForum de la teva ciutat o del Museu de la Ciència CosmoCaixa.

Per assistir-hi, cal omplir un formulari, en què es preguntaran alguns detalls personals i professionals, i està disponible mitjançant aquest formulari .

Cosmocaixa: El Museu de la Ciència de Barcelona

Cosmocaixa, el Museu de la Ciència de Barcelona, és un dels principals centres de divulgació científica a Espanya. Inaugurat el 2004, el museu està gestionat per la Fundació "la Caixa" i es troba en un edifici modernista de principis del segle XX completament renovat per adaptar-se a les necessitats d'un museu interactiu i modern.

El museu es caracteritza per les seves exhibicions interactives que permeten als visitants explorar diversos aspectes de la ciència i la natura. Un dels espais més destacats és el "Bosc Inundat", una recreació d'un ecosistema amazònic amb flora i fauna autèntiques que ofereix una experiència immersiva. A més, Cosmocaixa compta amb un planetari que projecta funcions espectaculars sobre l'univers i l'astronomia.

Cosmocaixa ofereix una àmplia gamma d'activitats educatives adreçades a totes les edats. Tallers, cursos i visites guiades són part de la seva oferta educativa, dissenyada per fomentar l'interès per la ciència entre els joves i proporcionar recursos educatius d'alta qualitat a professors i estudiants.

Des de la seva obertura, Cosmocaixa ha estat reconegut per la seva contribució a l'educació i la divulgació científica. Ha rebut diversos premis i mencions, consolidant-se com a referent en museus de ciència a nivell internacional. L'enfocament innovador i el compromís amb l'accessibilitat i l'educació fan de Cosmocaixa un lloc imprescindible per a aquells interessats en la ciència i la tecnologia.