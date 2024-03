Gairebé un 18% dels joves espanyols afirmen haver patit violència sexual el 2023

Un 17,8% dels joves espanyols diuen haver patit algun tipus de victimització sexual durant l'últim any, sent la via electrònica la més freqüent, i els nois, els que pateixen els casos "més greus", segons es desprèn de l'informe de la Universitat de Barcelona (UB) 'Radiografia i prevenció de la violència en adolescents', presentat aquest dimecres 20 de març a Madrid.

El treball, presentat per la professora de la UB i directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GreVIA), Noemi Pereda, a CaixaForum Madrid, té com a objectiu mostrar “la prevalença de la victimització sexual” en una mostra de joves escolaritzats en educació secundària de 70 centres espanyols que tenen entre 14 i 17 anys.

El qüestionari a partir del qual s'han obtingut les dades contempla la violència sexual per contacte amb adults, coneguts o no; per contacte amb parells, coneguts o no; via electrònica i victimització per explotació sexual. Així, dels 4.319 adolescents enquestats, el 17,8% (17,8%) va reportar algun tipus de violència sexual, sent l'11,2% nois i el 24% noies.

A més, van comunicar entre 1 i 11 experiències diferents, amb una mitjana de 2 victimitzacions de caràcter sexual.

Entre les formes més freqüents de violència sexual l'electrònica és la més prevalent, sent un 12,1% del total, i són les noies les que la pateixen més (un 18,3% de les noies han reportat aquesta forma, davant d'un 5,9% dels nois).

Després, segueixen la victimització sexual amb contacte físic (9,9%). En aquest cas, les noies segueixen patint més aquest tipus de violència (12,6%) però quan es tracta de violència amb contacte físic, no hi ha variant per sexe, i Pereda ha assegurat que "el que atrau el perpetrador és la menor edat, menor maduresa".

Tot i que les noies pateixen més formes de victimització i tocaments -per part de figures paternes o companys i amics del col·legi-, són els nois els que reporten formes de violència "més greus", que inclouen la penetració, ja sigui per figures adultes conegudes com a desconegudes, segons ha explicat Pereda.

"Aquest resultat, que pot semblar contradictori i pot sorprendre, està relacionat justament amb la visió patriarcal que ja es comentava. Perquè l'home és interpretat com a fort, com algú que suportarà aquestes formes de violència més greus, com algú que no va a reportar perquè no sent que hi ha un suport a les víctimes de sexe masculí i que ningú no detectarà.En el cas de les noies, el temor a l'embaràs també és una variable que pugui estar influint en aquesta menor penetració per part d'adults a els joves i adolescents", ha desglossat Pereda.

Pel que fa a la violència sexual exercida per part de parells, la forma més freqüent és per part de la parella, i en aquest cas, les que més la pateixen són les noies, un 6,6%.

Un 2,6% reconeix intercanviar sexe per diners o regals

Segons ha explicat Pereda, un 2,6% de nois i noies enquestats reporten haver intercanviat sexe per regals o recompenses a l'últim any, sense trobar-se diferències de gènere.

Però en les formes específiques d'explotació sexual, les noies van reportar haver produït més material sexual, com ara fotografies o vídeos, a canvi de diners, alcohol, drogues o algun regal, mentre que els nois van indicar haver-se involucrat en més relacions sexuals amb penetració a canvi de regals o recompenses.

L'estudi mostra que la persona explotadora va ser algú que la víctima no coneixia amb anterioritat, i el més habitual ha estat el contacte online per a la generació de materials de caràcter sexual, a través de xarxes socials com Instagram o WhatsApp.

D'altra banda, en els casos d'explotació sexual amb tocaments, penetració o sexe oral, el més freqüent va ser el contacte en persona, al carrer, dins del centre educatiu oa prop de casa.

Entre les conclusions despreses de l'informe, Pereda ha ressaltat que, a més del gènere, altres variables "de risc" són la "prevalença més gran" de victimització sexual en joves de minories sexuals que han viscut altres experiències de violència, generalment a l'entorn familiar, que consumeixen alcohol i pornografia.