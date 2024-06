Gairebé 400 milions menors de 5 anys pateixen agressions regularment a la llar

Gairebé 400 milions menors de 5 anys a tot el món (sis de cada 10 nens d'aquest grup d'edat) pateixen regularment agressions psicològiques o càstigs físics a la llar, segons estimacions noves d'Unicef.

Uns 330 milions d'ells són castigats per mitjans físics. Pel Dia Internacional del Joc, que es commemora aquest dimarts 11 de juny, Unicef publica els resultats mundials i indica també que a Espanya, el Registre Unificat de sospites de Maltractament Infantil (RUMI), va registrar el 2022 29.770 notificacions de sospita de maltractament ( 5.449 per abusos sexuals, 13.724 per maltractament emocional, 9.044 per maltractament físic, i 19.970 per negligència).

Les conclusions d'aquestes estimacions també destaquen el paper crucial del joc en el desenvolupament infantil i la salut mental dels nens, pares i cuidadors, enfront de les dades que posen en relleu la prevalença de cures inadequades, inclosa l'estimulació i la interacció en el llar.

"Quan els nens són objecte d'abusos físics o verbals a casa, o quan es veuen privats de l'atenció social i emocional dels seus éssers estimats, això pot soscavar el sentit de l'autoestima i el desenvolupament", explica la directora executiva d'Unicef , Catherine Russell. Segons Russell, "una criança que cuidi i inclogui el joc pot aportar alegria i també ajudar els nens i les nenes a sentir-se segurs, aprendre, adquirir habilitats i desenvolupar-se al món que els envolta".

Cada cop més països prohibeixen el càstig físic

Unicef indica que cada vegada són més els països que prohibeixen el càstig físic dels nens a casa, inclòs Espanya. Més de la meitat dels 66 països que han prohibit aquesta pràctica han promulgat lleis en els darrers 15 anys, però tot i així uns 500 milions de nens menors de 5 anys segueixen sense la protecció legal adequada.

A Espanya, la Llei de Protecció a la Infància i l'Adolescència davant de la Violència (LOPIVI, aprovada el juny del 2021) dedica un capítol a l'àmbit familiar, que inclou mesures per promoure el bon tracte i la parentalitat positiva. Tot i això, Unicef adverteix que a tot el món persisteixen "normes socials nocives" que sustenten els mètodes violents de criança, ja que, segons els resultats, una mica més d'un de cada quatre mares i cuidadors principals indiquen que el càstig físic és necessari per criar i educar els nens adequadament.

A més, les estimacions mostren que aproximadament quatre de cada 10 nens de 2 a 4 anys no reben prou interacció receptiva o estimulació a casa, cosa que significa que poden experimentar negligència emocional i una sensació de desafecció, inseguretat i problemes de comportament que poden persistir en edat adulta. Mentrestant, un de cada 10 no realitza activitats amb els seus cuidadors que són fonamentals per promoure el desenvolupament cognitiu, social i emocional, com ara llegir, explicar contes, cantar i dibuixar.

Les dades també mostren que al voltant d'un de cada cinc nens de 2 a 4 anys no juga amb els cuidadors a casa, mentre que aproximadament un de cada vuit menors de 5 anys no té joguines o elements de joc a casa.

Unicef demana als governs que redoblin inversions

Unicef aconsella als governs que inverteixin en protecció, donin suport a la criança amb ampliació de programes i fomentin un aprenentatge lúdic inclosos centres preescolars, escoles i parcs infantils. "En el primer Dia Internacional del Joc, ens hem d'unir i comprometre de nou per posar fi a la violència contra els nens i promoure una cura positiva, enriquidora i lúdic", conclou Russell