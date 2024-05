Gairebé la meitat de les persones amb VIH han patit discriminació a Catalunya

El Comitè 1r de Desembre de la Plataforma ONG - Sida de Catalunya (Comitè 1D) ha fet un informe que indica que el 47,7% de les persones amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH) a Catalunya han patit discriminació per serofòbia.

La plataforma ha presentat l'informe 'VIH i discriminació' aquest dimecres en una roda de premsa a Barcelona, on ha explicat que està basat en els resultats d'una enquesta realitzada l'octubre del 2023 a 174 persones amb VIH més grans de 18 anys residents a Catalunya .

139 dels participants viuen a la província de Barcelona, 10 a Girona, 15 a Lleida i 10 a Tarragona, i la majoria s'identifiquen com a homes (132), seguits de dones (32), no binaris (6) i altres identitats (2).

La presidenta del Comitè 1D, Marta Melgosa, ha explicat que l'estudi té l'objectiu d'obtenir indicadors i accions per eradicar l'estigma i la serofòbia i ha criticat que es tendeix a minoritzar l'impacte sobre les persones d'aquest tipus de discriminació.

Denúncies per serofòbia

El tècnic del Comitè 1D Oriol Sorolla ha destacat que "un 24,7% de les persones enquestades afirmen haver patit serofòbia en els darrers 12 mesos" i que més del 50,58% dels participants són més grans de 46 anys, fet que indica l'envelliment de les persones diagnosticades de sida.

L'informe ha detectat que el 88,5% de les persones enquestades no han denunciat les situacions de discriminació, i que de les que sí que han denunciat, el 50% no s'han sentit compreses ni acompanyades i el 55% no han quedat satisfetes amb el resultat final de la denúncia.

Perspectiva interseccional

Sorolla ha explicat que l'informe té una perspectiva interseccional perquè la discriminació serofòbica està travessada i "s'intersecciona per altres aspectes", com ara la xenofòbia, el perfil sociodemodràfic, el gènere, l'edat, les condicions econòmiques o l'entorn afectiu.

Segons les dades recollides, el 34,4% de les persones amb VIH enquestades han afirmat que també han patit discriminació per LGTBIfòbia, un 19,5% per racisme, un 11,4% per gènere, un 17,2% per la situació de drogodependència i un 18,9% per altres raons derivades de la salut.

L'informe ha indicat que "un percentatge elevat dels enquestats es troba en condicions de vulnerabilitat od'exclusió social": el 44,8% té uns ingressos inferiors als 1.000 euros mensuals i el 64% ingressa menys de 1.500 euros al mes, una xifra que puja al 89% en el cas de les dones.

Com a integrant de la Creativa Positiva -una de les 19 entitats que conformen el Comitè 1D- i del grup de treball que ha realitzat l'informe, Maria Luisa García ha recalcat la incidència de la discriminació de gènere i ha afirmat que “les denúncies són la punta de l'iceberg de la mirada estigmatitzadora davant del VIH i altres elements estructurals”.

Pacte social

L'informe conclou que "resulta urgent" implementar mesures per crear mecanismes garantistes de detecció, denúncia i reparació de les situacions de discriminació envers les persones amb VIH que es donen de manera interseccionada amb altres eixos de vulnerabilitat.

Des del Comitè 1D, qualifiquen de "eina fonamental" el Pacte Social contra la discriminació i l'estigma de les persones amb VIH, liderat per la Conselleria de Feminismes i Igualdes i la de Salut el 2022, i insisteixen que "s'ha de materialitzar i dotar de recursos contra l'estigma del VIH", que afecta unes 33.700 persones a Catalunya.