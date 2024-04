Gastronomia i turisme s'uneixen al Maresme de la mà de Renfe i la Diputació

per Pau Arriaga Pérez

La Diputació de Barcelona i Renfe ofereixen la ruta 'El Modernisme gurmet' --dins el projecte 'Trens Turístics Barcelona és molt més'--, un trajecte amb tren amb activitats relacionades amb el modernisme i la gastronomia a la comarca del Maresme.

L'itinerari es va posar en marxa l'any passat, amb una participació de 200 persones, a les quals es van sumar "un centenar" de la 'Ruta Viles Marineres', amb parades a Sitges i Vilanova i la Geltrú, ha informat la Diputació en un comunicat aquest dijous 4 dabril.

El tren, que té capacitat per a un centenar de passatgers, sortirà el 27 d'abril i l'1 de juny de l'Estació de França de Barcelona a les 9 del matí cap a Canet de Mar, passant per Mataró, i tornarà a les 8 de la tarda, aproximadament.

A Mataró, la ruta inclou una visita teatralitzada a la Nau Gaudí, una degustació de maduixes a la plaça Gran i una visita a la casa Coll i Regàs; mentre que a Canet de Mar s'oferirà una visita teatralitzada a la casa Museu i una visita al taller de vitralls a Canet de Mar.

Renfe ha posat a la venda a la seva pàgina web els bitllets a un preu de 50 euros per a adults, 20 per a nens de 4 a 13 anys i gratuït per als menors de 3 anys.

La Diputació de Barcelona i Renfe preveuen posar en marxa més rutes, entre les quals una per la comarca del Baix Llobregat, que s'estrenarà aquest juny.