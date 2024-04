per Helena Celma

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha descartat que Barcelona i Girona, proveïdes pels embassaments del sistema Ter-Llobregat, surtin de la fase 1 d'emergència per sequera després de les pluges dels darrers dies : "No tindria sentit".

"Si hem d'aixecar l'emergència i tornar a excepcionalitat però al cap de 15 dies tornar a emergència, no ho farem", ha assegurat en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio.

Alhora, ha apuntat que si apareix la previsió que les conques internes arribin a un percentatge important, és possible que el Govern es plantegi aixecar l'emergència, tot i que ha aclarit que per això haurien d'"arribar a un percentatge similar al de l'any passat" , quan estaven al 27-28%.

Segons l'última actualització de l'informe dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), els embassaments del Ter-Llobregat van tornar a augmentar la seva capacitat vorejant gairebé el 17%, situant-se al 16,92%, quan dimarts passat estaven al 16,2%.

Preguntat per això, Mascort ha celebrat que les xifres "allarguen unes setmanes més l'entrada en emergència 2" i ha afirmat que si plou una mica més, a l'estiu tampoc no s'elevaria la fase, si bé ha dit que per sortir d'emergència 1 tindria de ploure força, textualment.

Prudència

Optar per la prudència és una opció encertada, tenint en compte que els nivells d'aigua no han augmentat de manera excessiva aquests darrers dies malgrat els episodis estesos de pluges.

Cal tenir en compte que, els propers mesos, el turisme a les capitals catalanes augmentarà, per la qual cosa el consum d'aigua serà encara més gran, segons els experts. Per posar-nos en situació, un hectòmetre cúbic és equivalent a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

Aquesta és precisament la quantitat que consumeixen 7,5 milions de persones en un sol dia, per la qual cosa cal continuar reduint el consum fins a poder normalitzar la situació hídrica.

Dades d'aquest dimecres

Com és habitual, aquest dimecres d'abril el migdia l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha actualitzat l'estat d'aquests punts d'emmagatzematge d'aigua.

Les dades continuen augmentant gràcies a les darreres pluges, i els embassaments de les conques internes ja freguen el 17..%, ja que estan al 16.94%.