Generar hidrogen a partir de gas natural sense emissions de CO2 ja és possible

per Redacció CatalunyaPress

El Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC) ha treballat amb el Clúster de Materials Avançats (Clúster MAV), el fabricant de components sinteritzats AMES; l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC (IMB-CNM, CSIC), l'enginyeria energètica AESA i el desenvolupador de productes EQUILAB, en un projecte col·laboratiu i pioner que permet obtenir hidrogen, a través de metà, sense emissió de CO2 a l'ambient. Aquest projecte ha comptat amb el suport del Ministeri dIndústria i Turisme, a través del programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI).

Un projecte únic per a la indústria de l'automoció

Es tracta del Projecte H2oMe pel qual s'ha desenvolupat un reactor inductiu d'alta eficiència energètica fabricat amb tecnologia additiva per a la generació distribuïda de H2 sense emissió de CO2 mitjançant piròlisi catalítica de metà, enfocat a la indústria de l'automoció.

Ja s'estan fent els passos per consolidar una nova fase del projecte

Cal destacar que ja s'està treballant en una nova fase del projecte que permeti fer un pas més i involucrar un industrial perquè pugui explotar l'hidrogen desenvolupat per aquest reactor a la seva fàbrica.

El CIAC, pont entre les enginyeries i els laboratoris de R+D i els fabricants

Amb representació de prop de 500 empreses vinculades de forma directa o indirecta amb la indústria de l'automoció, el CIAC és una peça fonamental per explotar el coneixement i la innovació dels seus partners i dilucidar-ne l'aplicació pràctica a la indústria. És el pont entre les enginyeries, els laboratoris de R+D i la indústria, per assolir l'objectiu que els projectes desenvolupats vegin la llum i siguin tangibles. En definitiva, el CIAC aglutina les necessitats del sector i ofereix les directrius necessàries perquè puguin aplicar-se a la indústria de l'automoció.

Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC)

Creat a l'abril del 2013 com una plataforma de cohesió i cooperació entre les empreses de l'automoció catalana i amb un nucli constituent format per les empreses SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA i DOGA. És una associació sense ànim de lucre, oberta a les empreses vinculades al sector de l'automoció, que tinguin activitat de R+D+I i tinguin seu a Catalunya. El CIAC no té dotació econòmica pública i es finança amb les aportacions de les empreses associades.

Gairebé 200 empreses formen part del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya amb una facturació total superior als 20.000 milions d'euros i que donen feina a més de 40.000 treballadors. L'objectiu és reforçar la competitivitat de la indústria de l'automòbil i mantenir-lo com un dels principals motors de l'economia catalana.

Entre les activitats principals del CIAC hi ha la posada en marxa de projectes que abasten totes les línies que necessita la indústria. Des de la implementació de noves tecnologies com la realitat virtual, blockchain o Big Data, fins a la compartició d'experiències entre els socis per millorar la gestió empresarial. Fins avui s'han posat en marxa amb èxit 174 projectes.