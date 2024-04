El Govern llança un pla per adaptar les carreteres espanyoles al canvi climàtic

per Helena Celma

El PSOE ha registrat una proposició no de llei al Congrés amb què demana que l'adaptació al canvi climàtic sigui un factor que cal tenir en compte a l'hora de planificar les infraestructures de la xarxa de carreteres espanyoles.

En la proposta, el Grup Socialista explica que les conseqüències de l'escalfament global es deixen veure a l'estat de les carreteres i del ferrocarril.

En concret, l'Associació Espanyola de Carretera (AEC) xifra en 800 quilòmetres els trams d'autopistes vulnerables per fenòmens climàtics com la calor extrema, el lliscament de vessants, la caiguda de materials i l'erosió de talussos o una capacitat ineficient de drena l'aigua deguda en tots dos casos a pluges intenses.

"Els esdeveniments meteorològics extrems com les pluges torrencials, les onades de calor extrema, les sequeres, inundacions i les nevades afecten fins a 800 quilòmetres de tota la xarxa nacional de carreteres que tenen consideració de vulnerable a causa d'aquests fenòmens extrems", denuncia la proposta del PSOE.

Per aquests motius, el PSOE vol un protagonisme més gran de l'escalfament global a les carreteres i apostar per la permeabilitat dels ferms o el paviment com a mesura d'adaptació al canvi climàtic, de recuperació hídrica i de seguretat viària.

Sumat a això i en línia amb un dels principals punts de la passada Cimera del Clima a Dubai, els socialistes plantegen una anàlisi de la vulnerabilitat de tota la xarxa de carreteres espanyoles, per quantificar l'"amenaça real" dels impactes vinculats al canvi climàtic.