El Govern central redobla la seva aposta per frenar la violència vicària

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 160 milions d'euros que es distribuiran a les comunitats autònomes per "continuar consolidant les polítiques en matèria d'igualtat i continuar lluitant contra la violència de gènere", davant l'augment de casos de violència vicària el 2024 i el repartiment de les quanties del qual es concretarà en la propera Conferència Sectorial d'Igualtat prevista per al proper 29 d'abril.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern i ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i després de la reunió de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona que ha estat presidida per primera vegada pel president del Govern, Pedro Sánchez.

"Tenim un compromís ferm davant la lluita contra la violència sobre les dones, sobre els menors i seguirem, a més, treballant amb absoluta fermesa i, per descomptat, sense fer ni un pas enrere en aquesta qüestió. És imprescindible, per tant , que seguim desplegant les polítiques necessàries, dotant de recursos i, és clar, treballant en la protecció de les víctimes", ha assenyalat Alegria.

La reunió del ple extraordinari de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona ha estat motivada per la gravetat de les xifres més recents, que donen deu dones assassinades per violència masclista i set nens assassinats per violència vicària en menys de quatre mesos, i en què Sánchez ha marcat com una prioritat a curt termini la renovació del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

El president ha començat la seva intervenció afirmant que aquesta és una qüestió d'Estat, "davant la qual no hi caben discursos negacionistes o que dilueixin aquesta violència estructural a força de recargolar el llenguatge".

A continuació, s'ha referit a la Llei Orgànica de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, de la qual aquest 2024 fa 20 anys, així com al Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que ha qualificat com una eina fonamental que hi ha que "millorar, avaluar i adaptar a les circumstàncies de la societat actual".

Després de repassar les xifres que evidencien la forja, aquests darrers anys, en paraules del president del Govern, d'"un sistema robust per protegir i prevenir la violència de gènere, i reconèixer l'esforç sense precedents realitzat", ha assenyalat que "és evident que amb tot això no n'hi ha prou i que cal continuar insistint en les polítiques que ja estan en marxa i funcionen, així com corregir disfuncions i dissenyar nous mecanismes per combatre aquesta violència estructural”.

En l'àmbit específic de la violència vicària, ha subratllat que cal aprofundir en l'anàlisi dels casos d'assassinats de nens i nenes, reforçar la coordinació entre òrgans judicials i entre administracions que ostenten competències i potestats en aquest àmbit, i continuar treballant en la formació en perspectiva de gènere i perspectiva d'infància per a judicatura, fiscalia, cossos forenses, equips de valoració, serveis socials i protecció de menors.

El president del Govern, que s'ha compromès a celebrar com a mínim dues reunions a l'any de l'Observatori, ha reiterat que el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere és “una magnífica eina”, però ha reconegut que “és un imperatiu treballar pel seu actualització".

"Hem de comptar com més aviat millor amb un marc permanent i ampliat; adaptat als canvis socials que s'han produït des de la seva aprovació", ha dit.

Dos acords destinats a la lluita contra la violència de gènere

De la quantia total aprovada aquest dimarts, 140,2 milions estan destinats al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Es destinaran, per tant, a finançar programes de lluita contra la violència de gènere, que hauran de ser promoguts per les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla, a l'àmbit de les seves competències el 2024.

A través d'aquest fons finalista, el Govern vol assolir l'articulació d'una resposta "integral, eficaç i coordinada" de totes les institucions amb competències en matèria de prevenció i lluita contra la violència contra les dones; mantenir i millorar, a tot el territori de l'Estat, de la xarxa de recursos, serveis i prestacions destinats a la protecció, assistència, suport, recuperació i reparació de les víctimes de violència contra les dones; promoure les accions de sensibilització i prevenció de la violència contra les dones; o reforçar la formació de tots els professionals que treballen amb les víctimes, per tal de garantir la millor resposta institucional.

Finalment, els 19,8 milions restants s'invertiran en diferents programes i plans autonòmics destinats a les víctimes de violència de gènere i violències sexuals. En concret, aquesta quantia, recollida al pressupost de despeses de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, finançaran el desenvolupament de quatre programes per al seu desenvolupament al llarg del 2024.

D'una banda, 8,5 milions d'euros corresponen a programes per fer efectiu el dret a l'assistència social integral per a dones víctimes de violència de gènere i fills menors d'edat.

Un altre milió es destinarà a programes per a la implementació de la proposta comuna de millora de la coordinació i la posada en marxa de plans personalitzats d'atenció a les víctimes de violència de gènere.

Així mateix, 9,5 milions d'euros tenen com a finalitat finançar programes per al suport de víctimes d'agressions sexuals. Finalment, els 800.000 euros restants corresponen a programes de prevenció d‟explotació sexual a menors tutelades.

Reunió amb les unitats de violència de gènere

"Divendres que ve em reuniré amb totes les unitats de violència de gènere per testar els problemes que es poden estar produint en aquests primers compassos de l'any i per reforçar les mesures de suport a les seves activitats", ha assenyalat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.

La responsable d'Igualtat ha incidit en la importància de la formació de tots els agents que treballen en la lluita contra la violència de gènere, davant de les fallades detectades en aquesta formació; i en la importància de la creació d'unitats especialitzades als jutjats de violència de gènere, "que moltes vegades no estan prou dotades".

Respecte a la conscienciació social davant aquesta xacra, Redondo ha destacat que posaran en marxa diferents onades de campanyes, tant tradicionals com en línia, "perquè els discursos negacionistes, els discursos que fomenten la violència, estan implicant, sobretot en xarxes socials, als més joves".

"Són mesures de molt diferent índole que totes passaran a ser analitzades, implementades i concretades en la reunió de la subcomissió del Congrés. Estem davant d'un problema realment complex", ha conclòs la ministra.