Un gran creuer nudista està llest per salpar: 11 dies en pilotes pel Carib

per Redacció CatalunyaPress

No caldrà que portis massa equipatge per a aquesta aventura a alta mar.

Està previst que un creuer nudista que durarà 11 dies salpi des de Miami cap al Carib el febrer que ve, i és un viatge en què no necessitaràs pensar durant dies com fer la maleta. Amb una peça de roba, ja ho podràs fer tot.

Bare Necessities s'ha associat amb Norwegian Cruise Line per a aquest esdeveniment d'exhibició de carn, en què els clients reticents a la roba viatjaran a bord del Norwegian Pearl.

El vaixell de gairebé 300 metres de longitud, amb capacitat per a 2.300 passatgers, passarà a anomenar-se "El gran vaixell nu" en aquesta ocasió.

“Com sempre, és un plaer brindar-li el luxe de decidir què NO posar-se”, diu un missatge al lloc Bare Necessities .

El creuer farà escales a les Bahames, Puerto Rico i St. Maarten, i els clients hauran de cobrir-se si desembarquen del vaixell per fer turisme.

Els passatgers també estan subjectes a regles estrictes a bord. En concret, hauran de fer servir roba mentre estiguin dins dels menjadors interiors del vaixell. Però també hi haurà una “gran zona de bufet per sopar nu a l'aire lliure”.

Per mantenir la higiene, els nudistes també hauran de deixar una tovallola abans de seure “a la cabina, a la terrassa de la piscina ia l'àrea del bufet” si estan despullant les natges.

Bare Necessities també deixa clar que “està prohibit acaronar o tocar de forma inapropiada”.

Els preus del creuer nudista comencen al voltant de 2.000 dòlars (uns 1.850 euros), però els nudistes amb més diners poden desemborsar més de 33.000 dòlars (30.600 euros) per una vila de luxe de tres habitacions.

Bare Necessities ja ha contractat més de 75 creuers nudistes al passat, i un passatger anterior va parlar sobre l'experiència en una publicació recent de Reddit. “Els creuers semblen ser per a gent a qui agrada menjar i descansar, per això hi havia molta gent gran”, admet l'home de 67 anys.

“A més, la majoria de les persones no semblen sentir-se còmodes estant nues en públic fins més endavant a la vida, de manera que la multitud era més gran. Jo diria que 20% és atractiu, 20% mitjana i 60% poc atractiu”, va afegir.