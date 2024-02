El Grup Social ONCE convoca els Premis Solidaris 2024

El Grup Social ONCE convoca a Catalunya els Premis Solidaris 2024. Aquests guardons serveixen per reconèixer i premiar aquelles persones, empreses, ONG, entitats i organismes i programes o treballs de mitjans de comunicació que més s'hagin compromès per dur a terme una tasca solidària coincident amb els valors essencials de la cultura institucional del grup.

També han d'anar en sintonia amb la filosofia que impregna l'economia social i els objectius del Tercer Sector. I en concret, per la tasca solidària al seu entorn, la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització, l'autonomia personal, l'accessibilitat universal i la vida autònoma.

Apropa't a la Solidaritat

Aquest any, sota el títol Apropa't a la Solidaritat situa els espectadors davant d'un contratemps, per a la resolució dels quals són apel·lats pel Grup Social ONCE a treballar units. Perquè no hi ha cap problema prou gran que ens impedeixi assolir el nostre objectiu, ser solidaris.

S'atorguen cinc categories de premis i només un premi per categoria. D'una banda, es reconeixerà el treball a la Institució, Organització, Entitat, ONG que hagi destacat per la seva sensibilitat social durant l'any passat o bé per la seva llarga trajectòria o dedicació en pro dels drets socials dels més desafavorits.

També es premiarà el programa, article o projecte de comunicació (Televisió, Ràdio, Premsa i Premsa Digital), que s'hagi significat en ocupar-se de manera destacada d'esdeveniments de transcendència especial en qualsevol matèria d'interès social coincidents amb els valors essencials del Grup Social ONZE i amb la filosofia que impregna l'economia social i els objectius del Tercer Sector.

Així mateix, es reconeixerà el mèrit d'aquella Persona Física de Catalunya que destaqui per la seva llarga trajectòria i dedicació solidària a qualsevol dels col·lectius que lluiten per guanyar-se un lloc a la Societat.

També s'ha de premiar l'empresa, preferentment de l'àmbit de l'economia social, que hagi contribuït de manera significativa a la promoció i la inclusió laboral d'aquelles persones en risc d'exclusió.

I, finalment, la cinquena de les categories distingeix l'estament de l'Administració pública, que destaqui per desenvolupar programes i projectes continuats dins dels camps següents: prevenció de la discapacitat, la rehabilitació i la inclusió, l'accessibilitat universal en tots els seus àmbits i la supressió de barreres físiques, de la comunicació i mentals que afavoreixin la igualtat doportunitats per a tots.

Les candidatures són públiques i obertes, i es poden proposar des d'avui i fins el proper divendres 26 d'abril a la Secretària del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya (c/ Sepúlveda núm. 1, 6a planta, 08015 de Barcelona) oa la adreça electrònica ctcatalunya@once.es .

Els premiats rebran una obra escultòrica que representa la materialització del logotip de SOLIDARIS, en el transcurs d'un acte públic que tindrà lloc el dimarts 11 de juny, al Teatre Municipal de Girona.

El jurat dels Premis Solidaris Grup Social ONCE 2024 a Catalunya el formen David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya que actuarà com a president del Jurat; Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya; Bàrbara Palau, consellera general de l'ONCE; Manel Eiximeno, director Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona; Francina Alsina, presidenta de la Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; Mercè Batlle, presidenta del COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat); Lluís Torrens, secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i representants de mitjans de comunicació. El seu veredicte serà inapel·lable i els premis no podran quedar deserts.