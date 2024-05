La guanyadora del Premi Ambiental Goldman alerta sobre el futur de l?espècie humana

Al teixit de la consciència ambiental contemporània, hi ha figures que destaquen per la seva incansable defensa dels ecosistemes vulnerables. Teresa Vicente, nascuda a Llorca el 1957, emergeix com una veu vital en aquesta narrativa, sent guardonada amb el prestigiós Premi Ambiental Goldman el 2024.

El seu compromís amb la protecció del medi ambient s'ha forjat a través d'una sòlida trajectòria acadèmica i activisme, com a directora de la Càtedra de Drets Humans i Drets de la Naturalesa a la Universitat de Múrcia i com a professora titular de Filosofia del Dret.

El lideratge de Vicente a la Iniciativa Legislativa Popular per atorgar personalitat jurídica al Mar Menor ha estat una pedra angular en el seu reconeixement internacional. Des de l'àmbit del Dret, defensa apassionadament la consideració del Mar Menor com a ens viu, amb les seves pròpies normes de funcionament. En una entrevista per a Meteored, ha apuntat que "el problema és que no s'ha estat reconeixent la natura, i en aquest cas el Mar Menor, com una entitat viva que té les seves pròpies normes de funcionament."

La lluita pels drets del Mar Menor ha estat un procés de transformació social, on la veu del poble ha estat fonamental. Vicente destaca aquest aspecte en afirmar: "Va haver de ser el poble el que desenvolupés la lluita pels drets subjectius del Mar Menor i convertir el seu crit de mort en un crit de vida", ha afegit a l'entrevista. Aquest canvi de perspectiva reflecteix un paradigma emergent a l'activisme ambiental, on la naturalesa és reconeguda com un subjecte de drets.

Al cor del seu discurs hi ha la idea que la naturalesa té un valor intrínsec, independent de la seva utilitat per als éssers humans. "Crec que el més important d'aquesta lluita ha estat que es reconeix que la naturalesa té valor per ella mateixa", declara Vicente. Aquest reconeixement desafia les concepcions antropocèntriques que han dominat durant tant de temps la nostra relació amb el medi ambient.

Per a Vicente, el canvi fonamental comença en la mentalitat. "El que podem fer és començar a pensar de manera diferent, canviar la mentalitat," insisteix. Aquesta crida a l'acció ressona en un moment en què la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat són reptes urgents que requereixen una resposta col·lectiva.

Pel que fa al consum energètic desmesurat, Vicente adverteix: "No podem seguir funcionant sota la premissa de l'energia sense límits. Hem de moderar el nostre consum energètic perquè el planeta pugui sobreviure." Les seves paraules ressonen com un recordatori de la necessitat adoptar pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient en totes les facetes de la nostra vida quotidiana.