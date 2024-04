La Guàrdia Civil demana rastrejar els comptes de Piqué després de la detenció de Rubiales

per Redacció CatalunyaPress

La magistrada encarregada de la investigació sobre els 'Supercopa Files' ha dirigit la seva atenció cap als comptes bancaris del futbolista Gerard Piqué. Segons el sumari del cas Rubiales, s'ha revelat que la instructora del Jutjat d'Instrucció número 4 de Majadahonda ha emès una comissió rogatòria a Andorra el setembre passat. Aquesta sol·licitud cerca obtenir informació sobre aproximadament una desena de comptes bancaris relacionats amb les empreses de Piqué, així com del club de futbol andorrà del qual és propietari des del 2018.

El cas Rubiales investiga el presumpte cobrament d'una comissió milionària per traslladar la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita. La Guàrdia Civil, a través de la seva Unitat Central Operativa (UCO), va advertir sobre moviments de fons entre les societats de l'exjugador del Barcelona, cosa que va portar la magistrada Delia Rodrigo a sol·licitar assistència judicial al país veí.

En particular, s'ha requerit a Mora Banc Group que identifiqui comptes bancaris de Piqué, així com diverses empreses vinculades al conglomerat de Kosmos, del qual el futbolista és part. La magistrada també ha sol·licitat informació sobre una transferència de 2 milions d'euros des d'un compte titulat per Piqué a la societat Kerad Holding.

A la seva interlocutòria, la jutgessa assenyala que s'estan investigant accions de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) durant la presidència de Rubiales, i destaca la importància de rastrejar els fons rebuts per la mercantil Kosmos Football de SELA, davant la possibilitat de dons lliurades a Rubiales o altres directius de la RFEF.

Aquestes accions es duen a terme dins una peça separada que la jutgessa va obrir després d'iniciar diligències, mantinguda sota secret de sumari fins a l'esclat recent de la causa. Aquest desenvolupament va culminar amb detencions i registres dels domicilis dels principals investigats, inclòs Rubiales.

Piqué ha estat inclòs com a querellat en el cas des del principi, encara que la UCO no ha pres mesures contra ell. Tot i això, ha sol·licitat a la magistrada que emetés una comissió rogatòria a Andorra sobre la base dels moviments de fons detectats a les empreses involucrades en aquesta causa, que inclou delictes com tràfic d'influències, corrupció en els negocis, administració deslleial i organització criminal, entre altres.