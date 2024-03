Guia definitiva de la Setmana Santa a Catalunya 2024: les processons més destacades

La Setmana Santa a Catalunya és una celebració que destaca pel seu profund significat religiós i cultural, especialment amb les tradicions úniques que es troben a Barcelona, Tarragona i altres ciutats.

Amb esdeveniments que van des del Diumenge de Rams fins al Divendres Sant, aquestes processons són un punt focal per a locals i visitants, marcant moments de reflexió i comunitat.

Aquest article explorarà les processons més destacades de la Setmana Santa 2024 a Catalunya, incloent esdeveniments a Lleida, Hospitalet de Llobregat, Girona i Barcelona.

Aquí teniu una guia definitiva per entendre millor aquestes tradicions i com se celebren a diferents ciutats, oferint una visió de la rica tapestry cultural de Catalunya durant aquesta època significativa.

Processó de Lleida

La Setmana Santa 2024 a Lleida es presenta com un esdeveniment ple de tradició i solemnitat, organitzat meticulosament pel Secretariat de congregacions, confraries i germandats del Bisbat. Aquest any, l'agenda inclou:

Conferències Quaresmals: Del 7 al 9 de març al Centre Extremeny, ofertes per la Federació de Cases i Centres Regionals.

Exhibicions i Exposicions: Des de la Quaresma i Setmana Santa a la capella del Peu del Romeu (18-30 de març) fins a l'Exposició dels passos de la processó del Sant Enterrament a l'església de la Sang (18-27) de març).

Esdeveniments Musicals i Representacions: El Concert de Setmana Santa el 16 de març a la Catedral de Lleida i la representació de la Moixiganga per Esbart Dansaire Sícoris el 23 de març.

Les processons són el cor de la celebració, destacant-se la Processó de les Palmes amb el pas de “La Somereta” i la Processó del Silenci, que prometen ser moments de profunda reflexió.

La Setmana Santa culmina amb la Solemne Vigília Pasqual i la Missa de Pasqua de Resurrecció, reafirmant la fe i la comunitat a Lleida.

Aquest any, la tornada de la Mare de Déu de la Soledat a la Catedral després de 88 anys afegeix un toc especial a les festivitats, marcant un moment històric per a la ciutat.

Processó a L'Hospitalet de Llobregat

A l'Hospitalet de Llobregat, la Setmana Santa es viu especialment gràcies a la Confraria 15+1, una tradició que va néixer d'un grup de sevillans reunits en un bar, observant les processons.

Aquesta confraria, liderada per Felipe Navarro, organitza processons civils que es distingeixen per no dependre directament de l'Església Catòlica, tenint els seus propis llocs per acollir les imatges sagrades.

La Setmana Santa 2024 a L'Hospitalet se celebra del 24 al 30 de març, destacant per les processons que recorren llocs emblemàtics com la Plaça de la Bòbila i l'Avinguda de Severo Ochoa, entre d'altres.

Diumenge de Rams (24 de març): La Borriquita, de 10:00 a 13:00 h.

Divendres Sant (29 de març): Dues processons; El nostre Pare Jesús Natzarè (8:30 a 14:45 h) i La nostra Senyora dels Dolors (8:45 a 14:30 h).

Dissabte Sant (30 de març): Sant Sepulcre (19:45 a 11:30 h) i La nostra Senyora de la Soledat (20:00 a 23:15 h).

Per al 2024, la Confraria 15+1 ha actualitzat els vestidors d'algunes imatges, prometent una renovació visual a les processons.

Aquests esdeveniments no només atrauen nombrosos fidels i curiosos, sinó que han esdevingut part integral del teixit cultural de l'Hospitalet, reforçant la identitat i la tradició de la Setmana Santa catalana.

La Setmana Santa a Girona

La Setmana Santa a Girona comença amb el pregó el 20 de març a les 19:30 ha l'Auditori Josep Irla, marcant el començament de les festivitats.

Durant aquesta setmana, els visitants i locals poden gaudir de l'Exposanta a l'Església de la Mare de Déu dels Dolors del 22 al 28 de març, oferint un horari amigable per a tothom.

Destaquen especialment dues processons dels Manaies de Girona, una el Dimecres Sant i una altra el Divendres Sant, sent aquesta darrera part de l'acte central, la Processó del Sant Enterrament, que parteix de la Catedral de Girona a les 21:00.

Esdeveniments Destacats:

Pregó de Setmana Santa: 20 de març, 19.30 h, Auditori Josep Irla. Exposanta: 22-28 de març, 11:00-13:30 / 17:00-20:00, Església de la Verge dels Dolors. Processons dels Manaies: 27 i 29 de març, 20.00 i 18.30 respectivament. Processó del Sant Enterrament: 29 de març, 21:00, des de la Catedral de Girona.

A més, la Setmana Santa a Girona s´enriqueix amb activitats familiars que inclouen visites a museus, tallers culturals i gaudi de la gastronomia local, destacant la Mona de Pasqua i el Tortell de Rams.

La Junta de Confraries ha fet esforços per educar la comunitat i els visitants sobre les tradicions de la Setmana Santa, creant material educatiu disponible al seu lloc web i llançant un concurs de fotografia per capturar l'essència d'aquestes celebracions.

Processons destacades a Barcelona

La Setmana Santa a Barcelona és un moment de profunda reflexió i celebració, marcat per esdeveniments i tradicions que atrauen tant locals com visitants. Entre els més destacats hi ha:

Fira i Benedicció de Palmes: El Diumenge de Rams inicia amb la compra i benedicció de palmells, palmons i llorers a les esglésies, sent la Catedral de Barcelona el centre de totes les activitats.

La Mona de Pasqua: Un regal tradicional que s'ha transformat d'ous durs a figures de xocolata, lliurades als infants el diumenge de Pasqua.

Processons Principals a Barcelona:

1. Diumenge de Rams (24 de març):

Sortida del pas de la Burreta

Nostre Pare Jesús del Gran Poder i Maria Santíssima de l'Esperança Macarena

2. Dijous Sant (28 de març):

Viacrucis de la sang, des de la Parròquia Santa Maria del Pi

3. Divendres Sant (29 de març):

Mare de Déu dels Dolors

Nostre Pare Jesús del Gran Poder i Maria Santíssima de l'Esperança Macarena

Crist de la Bona Mort

Viacrucis a la Sagrada Família

4. Diumenge de Resurrecció (30 d'abril):

Processó de Pasqua a la Parròquia Major de Santa Anna

A més, durant la Setmana Santa llocs emblemàtics com la Basílica de Santa Maria del Pi, la Parròquia Major de Santa Anna i l'Església de Sant Jaume es converteixen en escenaris d'aquestes tradicions religioses.

La Setmana Santa culmina amb el Diumenge de Resurrecció on la vida i l'esperança se celebren en una processó que reflecteix la riquesa cultural i espiritual de Barcelona.

La Setmana Santa a Catalunya

La Setmana Santa a Catalunya ofereix una immersió única a les riques tradicions i la profunditat espiritual que caracteritza aquesta celebració a diferents ciutats.

Aquestes celebracions no només reflecteixen la devoció i els valors de les comunitats locals sinó també conviden visitants i curiosos a ser part d'una cosa que transcendeix el que és quotidià.

La Setmana Santa catalana, amb la diversitat d'esdeveniments i l'èmfasi especial en la continuïtat de les tradicions, promet ser un temps de reflexió, renovació i profunda significació.