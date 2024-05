Un hacker revela l'element que ha de contenir la teva contrasenya perquè sigui segura

La seguretat a Internet és un element molt important. Als usuaris que tenim a les diferents pàgines emmagatzemem informació que pot arribar a ser molt important, per la qual cosa tenir una bona contrasenya es converteix en una cosa imperial aquests dies.

José Javier, més conegut com a Hackavis, és un pèrit forense digital que ha guanyat notorietat a les xarxes socials pel seu contingut sobre ciberseguretat. Entre TikTok, YouTube i Twitch, Hackavis compta amb prop de 50.000 seguidors, que valoren els seus consells i coneixements en la matèria.

Aquesta comunitat li ha valgut per poder acudir a l'Inèdit Podcast, on ha parlat sobre ciberseguretat i informàtica forense, revelant quin és el caràcter imprescindible que hauríem d'incloure a les nostres contrasenyes.

El Caràcter Especial: La Lletra 'ñ'

Durant la seva aparició a Inèdit Podcast, Hackavis va compartir un consell crucial per millorar la seguretat de les nostres contrasenyes: incloure la lletra 'ñ'. “Hi ha molta gent, grups criminals, que no han pogut aconseguir gaires coses per la lletra 'ñ'. Perquè no en tenen”, va explicar Hackavis. La majoria dels processos automàtics utilitzats pels ciberdelinqüents no contemplen aquest caràcter, cosa que augmenta significativament el temps necessari per desxifrar contrasenyes que el contenen.

“Una contrasenya que trigaries cinc hores a cracejar, li fiques la 'ñ' i triga quatre setmanes. Perquè quant a diccionaris, no existeix la 'ñ'. La tenen al final sempre”, va prosseguir Hackavis, tot subratllant l'eficàcia d'aquest senzill truc.

Reaccions i Comentaris

El vídeo ha acumulat gairebé 600.000 reproduccions acumulant més de 440.000 reproduccions, 37.000 m'agrada i més de 450 comentaris. Molts usuaris han reaccionat amb humor i ironia, tot destacant la importància d'aquest consell i plantejant situacions divertides.

"Llavors 1234ñ és bona contrasenya?" “Plot twist: gairebé cap aplicació et deixa posar la ñ a la contrasenya” “La busquen a Google, la copien i la peguen” “Posar la paraula 'contrasenya' com a contrasenya és un mind blow per als hackers 😂😂😂”

Hacker ètic

Un hacker ètic és un professional especialitzat en ciberseguretat que utilitza les seves habilitats de hacking de manera legítima i legal per ajudar organitzacions a identificar i corregir vulnerabilitats en els seus sistemes informàtics.

A diferència dels hackers malintencionats (també coneguts com a "black hat hackers"), els hackers ètics treballen amb el consentiment de les organitzacions per millorar la seva seguretat i prevenir atacs cibernètics.