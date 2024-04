Si ets fan de Harry Styles, la feina dels teus somnis t'espera a Holmes Chapel

Holmes Chapel, el pintoresc poble que va veure créixer l'exmembre d'One Direction, Harry Styles, està buscant experts a l'artista britànic per millorar el turisme a la zona.

Situada a només 40 minuts amb tren des de la ciutat de Manchester, visitar aquesta localitat és una experiència que cap fan hauria de perdre's.

L''Holmes Chapel Partnership (HCP)', un grup de la comunitat local, ha anunciat que durà a terme audicions el 2024 per seleccionar els candidats ideals per al cobejat lloc de guia turístic.

Entre els punts clau de la ruta hi ha la 'W. Mandeville Bakery', el forn on Harry treballava als 14 anys.

Tot i que és un establiment modest, la botiga rep tots els seguidors amb un gran cartell de Harry, orgullosos d'haver contribuït a la formació de l'artista abans que es fes famós a tot el món.

Un altre punt de gran rellevància per als directors és el 'Twemlow Viaduct', conegut com el mur de Harry. Aquest viaducte, que sosté les vies del tren, té una història especial, ja que Styles va revelar a la pel·lícula documental d'One Direction, 'This Is Us', que sota aquests arcs va tenir el seu primer petó.

Amb aquesta revelació, els seguidors van començar a visitar les rajoles de la construcció per deixar missatges a l'artista.

Per a aquells amb cor romàntic, el punt més destacat podria ser 'Fortune City', el restaurant xinès preferit de Styles.

L'artista solia viure a prop d'aquest lloc i va portar algunes de les seves parelles en cites romàntiques a sopar-hi. La visita més destacada va ser amb Taylor Swift quan estaven junts, cosa que ha convertit 'Fortune City' en un lloc icònic per als fanàtics dels dos cantants.

Amb la creixent demanda de turistes desitjosos d'explorar els racons que van marcar la vida de Harry Styles, el poble de Holmes Chapel es prepara per oferir una experiència única que combina història, música i emocions.