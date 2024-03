Hi haurà Llei de joventut i Estatut d'start-ups' per a estudiants en aquest 2024?

El Govern té previst aprovar aquest any una Llei de joventut i un Estatut de start up per a estudiants, segons anunciat aquest dimarts 26 de març el ministre de la Presidència, Justícia i Relació amb les Corts, Félix Bolaños, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

També ha avançat que es preveu aprovar, abans que s'acabi aquest any 2024, altres normes anunciades per l'Executiu com la Llei de prevenció del consum d'alcohol en menors d'edat, l'Estatut del Becari o llei de protecció per als menors a l'entorn digital .

"Aquesta llei de protecció per als menors a l'entorn digital que també posi peu en paret a una gairebé epidèmia que patim amb l'accés dels joves a contingut no adequat a la seva edat, contingut pornogràfic, però no només, i també aprovarem una llei de prevenció del consum d'alcohol i dels seus efectes", ha indicat Bolaños.

En concret, el ministre ha destacat que el pla normatiu de l'Administració General de l'Estat per a aquest 2024 preveu l'aprovació d'aquest paquet de mesures adreçada als joves.

Els objectius de la legislació

La llei de joventut preveu millorar "la capacitació" i les condicions d‟accés al mercat de treball a través dels ensenyaments universitaris oficials de grau, amb els requisits d‟accés o també amb la prova d‟accés a la universitat.

En la seva intervenció, el ministre Bolaños ha assenyalat que es "culminarà" la reforma de la Formació Professional, a aprovar un estatut de start up per a estudiants, així com l'estatut per a les persones en formació pràctica no laboral en l'àmbit de la empresa, l'Estatut del Becari.

"Crec que teníem un deute d'oportunitats i de drets amb ells i l'hem començat a saldar, amb força, amb la llei d'habitatge, amb la reforma laboral, amb l'increment de les beques o del salari mínim interprofessional. Però seguirem treballant i molt per millorar les condicions de vida dels joves del nostre país”, ha volgut deixar clar el titular de Presidència.