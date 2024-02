Hisenda s'emporta un bon pessic del premi d'OT 2023 de Naiara: Quant es queda?

Fa poc més d'una setmana que Naiara es va coronar com a guanyadora d'Operación Triunfo 2023. La creadora del lema "Accelera, maña!" era una de les favorites des del primer moment, i la votació final va acabar donant la raó a totes les enquestes.

El premi per guanyar el concurs eren 100.000 euros, però això no és l'únic que s'ha 'embossat' la saragossana de 26 anys.

Cal tenir en compte també que cada concursant rebia 3.000 euros per cada cop que sortia com a nòmada favorit.

En el cas de Naiara, va aconseguir aquesta distinció per part del públic tres vegades, per la qual cosa la suma total és de 109.000 euros.

Quant queda Hisenda?

No obstant això, el compte bancari de la traça no veurà aquesta quantitat reflectida, ja que Hisenda s'emporta una mossegada considerable.

A aquest premi se li ha de restar un 19% d'acord amb l'article 101.7 de la Llei 35/2006. Per tant, d'aquests 109.000, Hisenda se'n queda amb 20.710 euros i ella es queda, per ara, amb 88.290.

A més, cal considerar l'IRPF que ha de ser abonat com qualsevol altre treballador, i Naiara i la resta de concursants han rebut 3.000 euros per cada setmana que han estat a l'acadèmia.

En el cas de Naiara, tributa a Aragó. El 17,84% anirà per a Hisenda i el 18,54% per a Aragó, fet que es tradueix en uns 19.500 euros per a l'Agència Tributària i 20.200 euros per a la comunitat.

Per tant, fent el recompte total, Naiara conservarà prop de 69.000 euros, mentre que l'Estat es queda uns 40.000 euros.