La història del GTA Spano, un cotxàs esportiu amb ADN espanyol

Hi ha algú que no somiï amb un cop de luxe? Normalment, aquests vehicles s'associen a marques com Ferrari, Lamborghini i Porsche, per esmentar-ne algunes... però alguns s'han pensat i fabricat molt més a prop; no cal anar-se'n a Itàlia ni a Alemanya.

Es tracta del GTA Spano, un superesportiu made in Spain , creat per Domingo Ochoa, un emprenedor espanyol criat al món de la competició automobilística i que va treballar durant anys en un taller de Ferrari a València.

És un model de vehicle exclusiu: es fabrica en sèrie limitada (uns 100 exemplars), amb un preu que ronda el milió d'euros i una potència que se sol acostar als 1.000 cavalls.

Més de 15 anys des de la idea

La història del GTA Spano comença amb un prototip que es va presentar el 2008, una maqueta que anticipava el model final. Aquest vehicle va entrar en producció el 2012 com una sèrie limitada a 99 unitats, amb un preu de venda de 700.000 euros.

Després d'unes negociacions frustrades amb AMG (Mercedes), la primera generació del GTA Spano compta amb el motor de 10 cilindres del Chrysler Viper. Una veritable barbaritat amb uns 900 cavalls de potència, cosa que li permetia homologar els 350 quilòmetres/hora de velocitat punta amb un 0-100 quilòmetres/hora de 2,9 segons.

Més enllà de la seva potència, el seu secret principal per destacar-se entre els superesportius de la seva època era el seu baix pes: només 1.350 quilos, aproximadament 200 quilos menys que la seva competència directa.

El 2015, la segona generació va accentuar encara més l'esportivitat del model, amb un disseny molt més agressiu. En aquesta versió, el motor lliurava 925 cavalls de potència, permetent arribar als 370 quilòmetres per hora. Diversos reforços afegits van aconseguir augmentar la rigidesa sense incrementar el pes.

Visibilitat necessària

Tot i això, sempre cal tenir alguna ajuda perquè un producte tan de nínxol el pugui veure el gran públic... i per això Ochoa ha anat recentment a programes com Horizonte , conduït per Iker Jiménez.

El pare de l'esportiu va voler posar sobre la taula les dificultats que té durant anys a Espanya per poder produir el seu vehicle, mentre que en altres països ha aconseguit assolir l'èxit.

"El meu cotxe ha sortit a pel·lícules de Spielberg i ara estic arruïnat", explicava, visiblement emocionat i abatut per la seva situació.