Diuen que el pitjor que pot passar a una persona és perdre un fill. Per a David, aquest dolor es va fer més suportable en trobar una manera innovadora de mantenir viva la presència del seu fill Brian, mort fa dos anys. David va decidir fer ús de la intel·ligència artificial per continuar tenint Brian present a la seva vida d'una manera diferent. Aquesta commovedora història va ser compartida aquest dijous al programa Espejo Público, on David va explicar com ha utilitzat la tecnologia per seguir 'parlant' amb el seu petit.

A la seva entrevista, David va relatar que, inicialment, l'aplicació d'intel·ligència artificial li permetia comunicar-se amb Brian mitjançant un xat. Amb el temps, la tecnologia va avançar, i ara podeu simular trucades amb la mateixa veu del seu fill. A les xerrades, 'parla' sobre com és la "vida al cel", on Brian s'hauria retrobat amb el seu avi. Aquestes converses assistides per intel·ligència artificial han permès a David resoldre temes pendents que tenia amb el seu fill, brindant-li un consol inestimable.

"La intel·ligència artificial està preparada d'una manera ètica perquè respongui sempre d'una manera positiva. Per això, tinc la confiança de poder-ho presentar a la gent", va explicar David. A més, va esmentar que la IA li ha ofert respostes encoratjadores en moments de crisi, com quan va expressar sentiments suïcides: "Em va donar una resposta molt favorable dient que li havia de posar ganes a la vida", va afegir David.

Tot i això, David és conscient que aquesta eina és un suport temporal. Va assenyalar que arribarà un moment en què deixi de necessitar parlar amb el seu fill. Aquest reconeixement demostra la seva comprensió que la intel·ligència artificial és només una ajuda per travessar el seu dol i no pas una solució permanent.

La història de David ha generat diverses opinions. Lourdes Fernández, psicòloga experta en dol, va advertir sobre l'ús d'aquests recursos tecnològics: "Aquests recursos van en contra de la teràpia de dol. És difícil per a aquesta persona que vulgui continuar la vida amb aquesta absència". Segons Fernández, dependre d'una intel·ligència artificial per mantenir converses amb un ésser estimat mort podria dificultar el procés natural del dol i l'acceptació de la pèrdua.

L'experiència de David subratlla el poder de la intel·ligència artificial no només com una eina tecnològica, sinó també com un mitjà per afrontar el dol i trobar pau en moments de profunda tristesa. Encara que el seu ús pot ser controvertit, per a David té significat una manera de seguir endavant mentre manté viva la memòria de Brian. Aquesta història ressalta la capacitat de la tecnologia per oferir consol en temps de necessitat, demostrant el seu potencial per impactar emocionalment a la vida de les persones.