per Helena Celma

L'Hospital Vall d'Hebron tancarà 272 llits entre els mesos de juliol, agost i setembre per les vacances de la plantilla, de manera que es passarà de 1207 a 935 llits durant aquests tres mesos, segons dades del portaveu del sindicat Satse a l'Hospital de Vall d'Hebron, Raül Ceresuela.

Aquesta xifra representa un augment substancial respecte al 2023, ja que l'any passat es van tancar 180 llits, fet que va significar un 16% del total, mentre que aquest estiu del 2024 augmentarà en proporció fins al 24%. És a dir, gairebé una quarta part dels llits quedaran inutilitzades.

Retallades generalitzades a tots els hospitals catalans de personal, llits i material de farmàcia

El portaveu ha explicat a CatalunyaPress que l'Institut Català de la Salut (ICS) va sol·licitar que en aquest centre hospitalari es reduís el pressupost 33 milions d'euros,tot i que les retallades també s'han demanat a la resta d'hospitals.

De forma desglossada, aquests 33 milions de retallades es divideixen en 10 relatives al Covid . "Teníem un extra destinat a les onades de Covid, i com que ja no es produïen, s'havia acabat aquest ingrés extra", explica Ceresuela. 13 milions d'euros més són relatius al factor d'equitat territorial, malgrat que "a nosaltres se'ns deriven pacients de tot Catalunya", segons el portaveu.

Els 10 restants pertanyen a les nòmines . Tal com explica Ceresuela, el 2023 van signar el tercer acord perquè el personal mèdic obtingués una millora econòmica després de 16 anys estancats, però els càlculs que van fer no van ser els correctes. "Es va calcular sobre una plantilla que corresponia al primer semestre del 2023, però el segon semestre era més alta, i van arribar a la conclusió que havien de fer retallades", lamenta.

Aquesta retallada també s'ha traslladat al personal, ja que de març a abril van acomiadar 140 infermeres, 80 TCAEs (tècniques en cures auxiliars d'infermeria) i 30 zeladors, i també van retallar 8 milions en material de farmàcia.

La secció afectada seran els llits quirúrgics , és a dir, aquells destinats a les operacions quirúrgiques. "Tanquen quiròfans d'operacions programades, és a dir, només es queden aquells quiròfans per a operacions urgents i aquelles que siguin més importants com els trasplantaments", explica Ceresuela, afegint que es tancaran des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre.

S'augmenta a tres mesos el tancament de llits disponibles

L'any passat es van tancar des del 15 de juliol fins al 15 de setembre, per la qual cosa al ja preocupant problema de la manca de llits s'hi afegeix l'augment de temps, passant de dos a tres mesos tancat. "Això farà augmentar la llista d´espera quirúrgica i el patiment dels pacients ", lamenta.

També ha matisat que, malgrat els tancaments de llits, la direcció ha donat explicacions “clarificadores” a la plantilla per argumentar la mesura i ha mostrat, apunta el portaveu, bona voluntat per minimitzar les afectacions per a la població en decidir tancar principalment llits quirúrgics .

El problema és que aquesta situació no es donarà només a l'Hospital Vall d'Hebron, sinó que es reproduirà a la resta d'hospitals catalans i es retallarà un 3% dels pressupostos segons dades del portaveu.

Per reclamar una millora de la situació, Satse organitzarà una concentració davant la seu central de l'ICS el proper 20 de juny a les 11.30 hores.