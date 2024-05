Hospitalitzada una actriu de 'Cròniques Vampíriques' per un accident de moto

Aquest dilluns, l'actriu Nina Dobrev va sorprendre els seus més de 26 milions de seguidors a Instagram al compartir una publicació que revelava un desafortunat incident.

L'actriu de 35 anys, coneguda pel seu paper a la sèrie "Cròniques vampíriques", va fer un joc de contrast amb un post titulat "Com va començar versus com ha anat", acompanyat d'una emoticona d'una cara magollada, revelant així un accident que la va portar a l'hospital.

A la primera fotografia, Dobrev apareix somrient i asseguda en una motocròs, a punt per gaudir d'una aventura. Tot i això, la segona imatge és més preocupant: l'actriu apareix en un llit d'hospital, amb un collarí, una genollera i diversos aparells mèdics per mesurar-ne la tensió i el pols.

La publicació va generar una gran preocupació entre els seus seguidors, especialment perquè a la primera imatge l'actriu no portava casc, cosa que podria haver agreujat les conseqüències de l'accident.

Per tranquil·litzar els fans, Dobrev va utilitzar les històries d'Instagram. En un selfie des del llit de l'hospital, l'actriu va assegurar que està bé. "Estic bé, però em queda un llarg camí de recuperació al davant", va escriure. En una altra història, va mostrar el sentit de l'humor en declarar: "El que és segur dir és que la meva primera vegada en una motocròs també serà l'última jajaja".

Diverses amistats i col·legues han expressat el seu suport a les xarxes socials. Sarah Michelle Gellar va comentar a la publicació: "I encara se les arregla per sortir maquíssima des de l'hospital". Altres figures com Ashley Greene i Zooey Deschanel també li han desitjat una ràpida recuperació.

Nina Dobrev, nascuda el 9 de gener de 1989 a Sofia (Bulgària), és una actriu reconeguda internacionalment. Va començar la seva carrera a la sèrie canadenca "Degrassi: The Next Generation" (2006-2009), però el seu salt a la fama va arribar amb "Cròniques Vampíriques" (2009-2015), on va interpretar Elena Gilbert i Katherine Pierce.

Després de deixar la sèrie, Dobrev ha diversificat la seva carrera amb pel·lícules com "xXx: Return of Xander Cage" (2017) i "Flatliners" (2017). A més d'actuar, és activa en causes benèfiques i mediambientals i demostra el seu compromís tant dins com fora de la pantalla.