Iberdrola acull una trobada mundial per impulsar l'electrificació del transport

Més de 20 Governs, la majoria d'Europa, Amèrica i Àfrica, i més de 50 organitzacions de tot el món s'han donat cita a la seu d'Iberdrola per celebrar la jornada anual de Drive to Zero, aliança global per a la descarbonització del transport pesat per carretera i de la qual la companyia en forma part des del 2022.

La cita, que va arrencar dimecres passat i finalitza aquest divendres, es desenvolupa com un punt de trobada mundial per impulsar la descarbonització i la recerca de solucions de transport sostenible als diferents països i organitzacions.

Durant les diferents jornades es debatrà sobre les oportunitats i els desafiaments d'electrificar el transport per tal de deixar enrere la dependència dels combustibles fòssils i accelerar el desplegament d'energies netes a tot el món per aconseguir la transició cap a un model econòmic basat en la generació renovable.

Europa és el continent que s'escalfa més ràpid i les temperatures estan augmentant aproximadament el doble que la mitjana mundial. Els vehicles mitjans i pesants de zero emissions són avui una realitat i són fonamentals per resoldre la crisi climàtica, promoure un aire més saludable i oferir beneficis econòmics i operatius per als operadors logístics i per als mateixos països, aconseguint la independència dels combustibles fòssils.

Drive to Zero és una iniciativa del govern dels Països Baixos i de CALSTART/Drive to Zero, organisme californià en defensa del transport sostenible. Entre els seus membres hi ha prop de 40 països, a més de ciutats, regions, organitzacions no governamentals, empreses, o universitats.

Drive to Zero promou que el 30% dels nous vehicles pesants siguin sense emissions el 2030, i un 100% el 2040 per aconseguir que tota la flota sigui zero emissions netes el 2050. Aquestes jornades persegueixen aprofundir la col·laboració i cooperació dels seus integrants per a assolir aquests objectius.

Camí cap a l'electrificació

El transport per carretera, fonamental per a la societat global en permetre el trànsit de persones, mercaderies i productes, és el responsable d'aproximadament el 25% de totes les emissions d'efecte hivernacle al món, segons l'Agència Internacional d'Energia (AIE), a més a més de contribuir a la contaminació de l'aire que respirem.

La mobilitat sense emissions és una peça clau de la transició energètica: desenvolupar un transport verd és essencial per assolir la descarbonització i mitigar les conseqüències del canvi climàtic i la contaminació. Al sector logístic, els camions elèctrics presenten una solució viable tecnològicament i econòmicament, i són l'alternativa més eficient i neta per avançar cap a un futur més verd.

El motor elèctric ajudarà a disminuir la contaminació de l'aire i el nivell de soroll, cosa que contribuirà a millorar la salut dels ciutadans. Es tracta de l'única tecnologia basada en energies renovables que a més a més és eficient, silenciosa, i que permet assolir les zero emissions.

Per tal d'accelerar la transició a les emissions zero del transport pesat per carretera i cap a la descarbonització d'una economia descarbonitzada i independent de combustibles fòssils, Iberdrola forma part de diferents organitzacions i va signar l'any passat un acord amb AEDIVE, l'Associació Empresarial per a el Desenvolupament i el Impuls de la mobilitat elèctrica, per crear una aliança que reforci l'electrificació del sector dels vehicles pesants a Espanya.

Entre les fites de la companyia en l'àmbit del transport pesant, hi ha el desenvolupament del corredor de la Mediterrània per a la recàrrega elèctrica a alta potència de vehicles pesants amb el hub més potent del sud d'Europa. A més, juntament amb Disfrimur instal·larà més de 160 punts de recàrrega per a camions elèctrics a les bases logístiques que la companyia de transport té ubicades al país.

Mitjançant l'aliança Iberdrola | bp premi, Iberdrola posarà en marxa el primer carregador MCS (Megawatt Charging System) per a vehicles elèctrics pesants al sud d'Europa, que comptarà amb una potència de més de 1.000 kW.