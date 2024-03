Iberdrola rep la visita del Rei Felip VI per lliurar les beques de formació

per Redacció CatalunyaPress

Sa Majestat el Rei, acompanyat del president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha participat en una jornada de suport al talent jove i l'excel·lència, en el transcurs del qual ha lliurat les Beques corresponents a diferents programes formatius impulsats per Iberdrola i la seva Fundació a Espanya per al 2023 -2024.

Durant l'esdeveniment, Galán ha tingut paraules d'agraïment a Sa Majestat el Rei per presidir aquest acte amb què “sumem cada any 1.300 joves al nostre esforç per transformar el sector energètic, generar més indústria i ocupació de qualitat”.

"Volem convidar les noves generacions a liderar aquest canvi a millor i el model d'Iberdrola pot ajudar a aconseguir-ho", ha sentenciat.

Aquest matí, homes i dones exemple d'èxit a diferents camps han intervingut per compartir les seves experiències després de formar-se gràcies a l'impuls de la companyia amb les beques Màster ia través del Programa Impulsa, l'Escola d'Electricistes o per l'acord subscrit entre elèctrica i UNICEF , entre altres.

Finalment, els beneficiaris han recollit de la mà de Sa Majestat el Rei el diploma que acredita la concessió de les diferents ajudes creades per Iberdrola amb l'objectiu de promoure el talent i impulsar l'excel·lència en la formació de les noves generacions.

Es tracta dels programes següents:

Programa Internacional de Beques Màster d'Iberdrola: amb la convocatòria actual per a Espanya (9 beques); El Regne Unit (14 beques), el Brasil i Mèxic els joves impulsaran la seva carrera professional gràcies a aquesta línia d'ajudes econòmiques. Completaran la seva formació de postgrau a universitats de prestigi amb sortides professionals de futur.

El Programa de recerca postdoctoral 'Energy for Future' (11 beques) beneficia investigadors postdoctorals durant cinc anys que desenvoluparan els seus treballs sobre tecnologies associades a la transició energètica (energia fotovoltaica i eòlica, vehicle elèctric, emmagatzematge d'energia i xarxes intel·ligents) en col·laboració amb prestigioses universitats a Espanya, Regne Unit, Alemanya, França, Estats Units i Mèxic.

Les Beques de la Comissió Fulbright (2 beques), una línia de beques postgrau als Estats Units en camps relacionats amb les activitats d'Iberdrola amb l'energia, el medi ambient i la tecnologia.

Les Beques atorgades en col·laboració amb la Fundació Carolina (10 beques), un programa de beques de postgrau a Universitats d'Espanya per ampliar estudis de llicenciats universitaris procedents d'Hispanoamèrica en temàtiques relacionades amb l'energia i el canvi climàtic.

Les Beques de Formació i Investigació en Restauració amb el Museu de Belles Arts de Bilbao i el Prado (5 beques) per a joves restauradors en aquestes pinacoteques de referència internacional.

A més, la seva Majestat el Rei ha lliurat també els diplomes per a:

Beques fomento STEM (5 beques) per desenvolupar joves graduats o professionals amb l'objectiu que aquests puguin tenir un impacte positiu en estudiants provinents d'entorns socioeconòmicament vulnerables.

El programa de Beques ICAI (10 beques), adreçat a finançar estudis universitaris relacionats amb el sector de l'energia a estudiants amb recursos econòmics escassos; i

Les Beques desenvolupades juntament amb el Comitè Paralímpic Espanyol (13 beques), encaminades a facilitar la capacitació professional d'esportistes de cara a la seva integració laboral un cop finalitza la seva carrera a l'esport.

Així mateix, en una aposta decidida del grup Iberdrola per potenciar el talent jove, s'han ofert 468 places a les tres convocatòries del seu Programa Internacional de Graduats (2021-2023).

En aquest esdeveniment també s'entregaran diplomes a 14 representants del col·lectiu de graduats de l'edició 2022.

D'altra banda, i com a mostra de l'interès d'Iberdrola en la formació dels joves, la companyia ha incorporat el 2023 1.011 joves en pràctiques que han pogut fer els seus primers passos professionals en una empresa líder al sector energètic i desenvolupar noves habilitats i capacitats que els serviran per impulsar el futur laboral.

En aquest sentit, són més de 30.000 els joves que s'han incorporat a Iberdrola l'última dècada, algun dels quals ho van fer gràcies a una beca i ja estan ocupant posicions rellevants a la companyia.

A més a més dels joves beneficiaris de les beques, l'acte va comptar amb la participació de l'escriptora Espido Freire i l'astronauta espanyola, Sara García Alonso.

A l'acte hi van assistir el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska; l'ambaixador del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord a Espanya, Hugh Elliot; l'ambaixador de la República Federativa del Brasil a Espanya, Orlando Leite, així com membres del Consell d'Administració i directius d'Iberdrola.

Iberdrola continua fent un efecte tractor en milers de proveïdors amb les seves inversions i compres, d'uns 18.000 milions d'euros, amb les quals sostenen més de 400.000 llocs de treball en tota la cadena de valor.

A més, amb aquesta activitat ha continuat contribuint a les arques públiques amb més de 9.300 milions d'euros el 2023.

A la companyia, el talent es promou, atrau, identifica i gestiona en diferents processos i programes que gestiona a través de la seva Fundació a Espanya i de la seva àrea Talent.