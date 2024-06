Imanol Arias accepta una pena de menys de 2 anys de presó per defraudar Hisenda

L'actor Imanol Arias ha arribat a un acord de conformitat amb el fiscal del cas 'Nummaria' i ha acceptat una pena de presó menor a dos anys, cosa que permetrà que no entri a la presó, en reconèixer cinc dels delictes fiscals pels quals s'asseu a la banqueta dels acusats.

Així ho confirmen a Europa Press fonts jurídiques, que assenyalen que l'actor ja ha satisfet tota la responsabilitat civil que se li demanava --més de 2 milions d'euros-- i que a més farà front a la multa que se li imposi, la quantia de la qual també es veurà reduïda.

En declaracions als mitjans a la sortida de l'Audiència Nacional, el mateix Arias ha apuntat que afrontava la vista molt tranquil, i sobre l'acord pel qual eludeix la presó, ha estat taxatiu: "No he pensat mai que aniria a la presó ".

Aquesta conformitat amb el Ministeri Públic es materialitzarà a la vista oral que se celebra des d'aquest dimarts a l'Audiència Nacional, al llarg del torn de qüestions prèvies. Cal recordar que, a més de Arias, es jutja una trentena més de persones, entre elles l'actriu Ana Duato --que no ha conformat amb el fiscal--, per presumptament haver evadit impostos a través d'un despatx d'advocats, Nummaria, dedicat suposadament a construir i mantenir una estructura juridicoeconòmica destinada amb aquesta finalitat.

En el seu escrit de conclusions provisionals, el Ministeri Públic sol·licitava per a Arias i Duato prop de 30 anys de presó, i també per al productor de la sèrie 'Cuéntame cómo va pasar' i marit de Duato, Miguel Ángel Bernardeu.

D'altra banda, a l'inici de la sessió, el fiscal ha anunciat que retira l'acusació contra la germana de l'actor, Ana Isabel Arias Domínguez, per a qui demanava 9 anys i 6 mesos de presó per diversos delictes fiscals.

En el seu torn, l'advocat de Fernando Peña, propietari del despatx Nummaria --que és a l'epicentre de la suposada trama--, ha sol·licitat en aquesta primera sessió la nul·litat de les actuacions realitzades en el procés al·legant que s'ha donat una infracció del dret a la defensa atès que allò incautat als despatxos d'advocats registrats va passar directament a l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) sense passar pel jutjat, i cap de les parts va poder accedir a aquesta documentació.

Nul·litat d'actuacions

"S'ha produït una violació del dret a la defensa", ha assenyalat l'advocat Antonio Camacho, que ha afegit que s'ha violat la igualtat d'armes en el procés furtant a les parts la documentació en què es basa l'informe sobre les quotes defraudades.

Camacho ha demanat, a més, la nul·litat de tot el material incautat al despatx per violació del dret a la tutela judicial efectiva atès que s'han donat, al seu parer, irregularitats a la cadena de custòdia.

"La conclusió jo crec que és demolidora. Milers d'arxius van ser alterats, esborrats o modificats mentre s'impedia a les parts, a totes les parts, accedir a aquesta documentació", ha explicat, esmentant un informe que consta a la causa.

"Amb aquests vímets ens introduïm en un judici que té els peus de fang", ha lamentat. Al llarg d'aquest dimarts diverses de les defenses han anat proposant les seves qüestions prèvies posant èmfasi en diverses nul·litats i prescripcions, a més han subratllat alguns que el despatx d'advocats que està al focus de l'acusació "no era un despatx col·lectiu a absolut".

El tribunal, si bé no ha acabat d'escoltar totes les defenses, ja ha decidit aquest dimarts que dispensa tots els encausats d'assistir a les sessions del judici excepte quan els toqui declarar i quan vulguin exercir el dret d'última paraula.

També ha acordat que els encausats que han conformat amb Fiscalia declarin els primers després de les qüestions prèvies, i que qui ho vulgui fer en finalitzar la prova també ho podrà fer.

Abans que es donés per conclosa la sessió d'avui, l'advocat d'Imanol Arias ha demanat, en aquest sentit, ser dels primers a declarar atès que l'actor té funcions contractades a Buenos Aires (Argentina) --"amb el teatre venut al juliol", segons el mateix Arias--.

"Mantenir ocult el patrimoni acumulat"

Cal recordar que el jutge instructor Ismael Moreno va concloure que el despatx Nummaria va crear una estructura de societats "l'única finalitat de la qual era la d'evitar la tributació dels ingressos generats per la seva activitat professional i mantenir ocult el patrimoni acumulat dels beneficis que aquesta els va generar" .

L'escrit d'acusació del Ministeri Públic es dirigeix també contra quatre entitats com a responsables civils i col·loca al centre de la trama per evadir impostos al propietari del despatx Fernando Peña.

Segons Anticorrupción, Peña, "per tal d'evitar que les activitats il·lícites que realitzava" sota la cobertura de l'assessoria fiscal fossin detectades, va crear un entramat de societats espanyoles i controlava múltiples societats a Anglaterra, Costa Rica, Canadà, Uruguai o Luxemburg.

Aquestes societats --en nombre superior a 200-- eren utilitzades "tant per facilitar l'opacitat de les operacions del despatx Nummaria, com per lliurar-les als clients que desitjaven fer-les servir per a la realització de les activitats il·lícites" investigades en la causa.

Aquesta opacitat era buscada tant davant de la Hisenda Pública com davant d'altres terceres persones físiques i jurídiques que ostentaven algun dret de crèdit contra els encausats. "Els integrants del despatx eren conscients que aquestes estructures serien utilitzades per realitzar activitats delictives", recorda el Ministeri Públic.

Afegeix l'escrit que les estructures societàries creades eren pràcticament idèntiques per a tots els clients afectats del bufet Nummaria i la finalitat de les mateixes en la major part dels casos era evitar la tributació per l'impost de societats o l'IVA de les societats operatives espanyoles o , en el cas de les persones físiques, per l'IRPF.

Frau de sis i set anys

En concret, per a l'actor Imanol Arias, Nummaria va crear suposadament una estructura que li va permetre ocultar al fisc part de les seves rendes, principalment procedents de la seva participació a la sèrie de televisió 'Cuéntame cómo pasó'. D'acord amb l'escrit d'Anticorrupció, les quotes presumptament defraudades a l'IRPF pujarien a 2,7 milions d'euros.

Per aquest motiu, a l'actor se li imputaven en total sis delictes contra la Hisenda Pública, tots referits al pagament de l'IRPF dels anys compresos entre el 2010 i el 2015, ambdós inclosos. Per part seva, segons l'escrit de Fiscalia, l'actriu Ana Duato va defraudar la quantitat d'1,9 milions d'euros a Hisenda, i se li imputen set delictes fiscals relacionats també amb l'IRPF.

Si escau en dos períodes: el del 2010-2012, i el comprès entre el 2014 i el 2017. Pel que fa al 'cervell' de l'entramat, Fernando Peña, que hauria defraudat 15,7 milions d'euros, la Fiscalia l'acusa de 68 delictes pels quals se li demanen 298 anys i 9 mesos de presó.

Entre aquests delictes hi ha el d'organització criminal, el d'estafa processal, un delicte de falsedat de document mercantil, dos delictes d'insolvència i desenes contra la hisenda pública.

Segons Anticorrupció, per controlar el sistema que permetia a clients com Arias i Duato defraudar el pagament d'impostos, el responsable de Nummaria va comptar amb el seu fill Pedro Ángel Peña Bello i els caps de departament José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodón ( comptable) i Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídic), els qui, d'acord amb allò instruït, "actuen coordinadament sota la prefectura de Fernando Peña i amb repartiment entre ells de funcions, mantenint la seva il·lícita activitat de forma permanent almenys des de l'any 2005" .