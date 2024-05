Imanol Arias ultima una condemna per defraudar Hisenda i es lliuraria de presó

Imanol Arias, el mític actor de Cuéntame, està acusat de defraudar gairebé 3 milions d'euros a Hisenda. En aquest contest, el seu advocat José Antonio Choclán està a punt de tancar un acord amb la Fiscalia Anticorrupció perquè Arias es declari culpable d'un delicte fiscal a canvi d'una pena que no inclogui presó, segons informa eldiario.es.

Aquest pacte inicial s'ha concretat quan queda poc més d'una setmana per al judici de Nummaria a l'Audiència Nacional, després de vuit anys de recerca.

En contrast, Ana Duato, companya d'Arias a la sèrie "Cuéntame" i també acusada en el mateix cas, ha decidit no acceptar les ofertes de la fiscalia. Duato confia que podrà demostrar errors significatius a l'acusació durant el judici.

El judici s'estendrà fins al 19 de setembre i és un dels més grans relacionats amb delictes fiscals.

Arias haurà d'interrompre les funcions de la seva obra "Millor no dir-ho", que presenta a l'Argentina, per declarar juntament amb 30 acusats més. El cas, iniciat el 2016, involucra el bufet Nummaria, dirigit per l'assessor fiscal i exinspector d'Hisenda Fernando Peña. Segons la Fiscalia Anticorrupció, Peña proporcionava assessorament perquè els seus clients poguessin defraudar Hisenda o tercers diverses vegades.

Entre els clients de Peña hi havia empresaris i figures del món cultural com Joaquín Sabina, Carmen Posadas i Marta Robles. Aquests últims van regularitzar la seva situació o van evitar el judici perquè la quantitat defraudada no arribava als 120.000 euros necessaris per tipificar el delicte fiscal.

Imanol Arias i Ana Duato, però, han estat els més destacats en aquest cas. Segons la Fiscalia, Arias va ocultar part dels seus ingressos, principalment del seu treball a la televisió, usant una estructura societària creada per Peña. Aquest esquema transformava els seus ingressos en una renda vitalícia i tributava menys. El fiscal Tomás Herranz va qualificar els contractes utilitzats com a mancats de sentit econòmic, destinats exclusivament a evadir impostos.

Arias està acusat de defraudar 2,78 milions d'euros, dels quals ja n'ha abonat 2,34 milions, acostant-se a la xifra negociada. Encara que Arias insisteix que no se sent responsable, ha decidit assumir les conseqüències del que ha passat.