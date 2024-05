Un incendi després del robatori a Rodalies va obligar a tancar el Metro a l'estació Sagrera

per Redacció CatalunyaPress

Un incendi després del robatori de cable que afecta el servei de Rodalies aquest diumenge ha obligat també, temporalment, l'estació de Metro de la Sagrera, i que va tenir afectacions a la L1, L5, L9 i L10N.

L'estació de Metro ja ha reobert, després que TMB decidís tancar-la per recomanació dels Bombers de la Generalitat a causa del fum d'un incendi als túnels de Renfe, segons han informat fonts de TMB a Europa Press.

La delegada de comunicació d'Adif a Catalunya, Mar Ruiz, ha declarat que després del robatori de cable hi ha hagut dos incendis: un al túnel que va per Plaça Catalunya entre les estacions d'Arc de Triomf i de Fabra i Puig, i un altre des de Estació de França fins al Clot.

Adif ha dit que no tenen una estimació de quan es podran reparar els desperfectes. "Estem treballant amb tots els mitjans humans i tècnics disponibles per poder restablir com més aviat millor la circulació", han afegit les mateixes fonts.