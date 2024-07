La inclusió i l'accés laboral de persones vulnerables a la tecnologia, a debat

per Redacció CatalunyaPress

L'Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” presenta el proper dijous 4 de juliol a les 10 ha CaixaForum Macaya el debat Reinventar-se i treballar al sector tecnològic . En aquesta sessió es parlarà de les oportunitats laborals que ofereix el desenvolupament tecnològic i com entitats privades i del tercer sector treballen per la inclusió i reinserció laboral de persones vulnerables al sector tecnològic.

Aquesta trobada anirà a càrrec de Carina Lopes, sènior program manager a AWS re/Start; César López, director general de la Fundació GoodJob i Dídac Guillamet, cofundador i director de l'Open Cultural Center. Olivia Blanchard, investigadora i consultora especialitzada en l'impacte social de la tecnologia i la directora científica del cicle, serà l'encarregada de moderar-la.

Els ponents seran:

Carina Lopes és responsable del programa AWS re/Start al sud d'Europa, inclosa Espanya, a Amazon Web Services. Amb un doctorat en Estudis Culturals, Carina té una llarga experiència en el llançament, la consolidació i el creixement d'iniciatives estratègiques i polítiques públiques a nivell internacional en els sectors públic i tecnològic.

Està especialitzada en economia digital, identifica hàbilment bretxes de mercat, desenvolupa col·laboracions d'alt impacte i lidera projectes innovadors. Actualment, es dedica a crear talent més divers i inclusiu per a carreres en cloud a tot el sud d'Europa, impulsada per la seva passió per posar la tecnologia al servei dels reptes més grans de la societat.

César López compta amb una àmplia experiència laboral a empreses ordinàries i d'economia social. Ha ocupat llocs de direcció a les àrees de Comercial, Màrqueting i Logística, en companyies com Seur Integració Logística, així com del sector Gran Consum.

Des de finals de 2007, va iniciar una etapa professional a l'economia social, exercint com a director general en diferents organitzacions, sempre desenvolupant projectes relacionats amb diversitat/discapacitat, per posteriorment el 2015, incorporar-se a la Fundació GoodJob, en la seva posició actual de director general.

Dídac Guillamet és el director general i cofundador d'Open Cultural Center (OCC), organització que ofereix serveis educatius, socials i vocacionals amb persones refugiades i migrants a Espanya i Grècia. Compta amb una àmplia experiència en gestió de projectes internacionals, captació de fons i emprenedoria social en l'àmbit de les migracions.

Va estudiar enginyeria naval i va treballar com a arquitecte al Ministeri de Defensa del Regne Unit i en el disseny de portaavions per al Govern Australià. La seva formació inclou direcció d'organitzacions sense ànim de lucre a Esade i gestió de finances a Villanova University. Fa 10 anys va canviar de carrera al sector social.

L'impacte de la transformació digital als col·lectius vulnerables

Aquesta sessió posa el punt final del cicle de debats L'impacte de la transformació digital del treball als col·lectius més vulnerables , que es va posar en marxa el 13 de juny passat.

Durant les quatre sessions d'aquest cicle de reflexió, diferents experts i expertes han analitzat com la transformació digital del treball impacta a diferents sectors i als col·lectius més vulnerables de la nostra societat, ja que l'accelerada expansió d'internet, les tecnologies TIC i la intel·ligència artificial són un motor de canvi a la feina que fan les persones, des d'on la fan i com la fan.