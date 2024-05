Les increïbles noves funcionalitats de Google Maps

Google Maps no necessita presentació per a ningú (o pràcticament per a ningú). Qui més qui menys ho fa servir, sigui per planificar rutes, per saber quines opcions de desplaçament són més ràpides o, fins i tot, per tornar a caminar (encara que sigui de forma virtual) per llocs on va estar en algun moment.

Però aquest servidor d'aplicacions de mapes a la web ha esdevingut, amb el pas del temps, una eina carregada d'informació que va molt més enllà del seu propòsit inicial i original.

I és més viu que mai, ja que el departament d'innovació que treballa a la seva interfície està, constantment, buscant maneres de fer que el producte que consultem cada dia sigui encara millor.

Per això, experts en la matèria han assenyalat que, recentment, Maps ha incorporat 5 noves funcionalitats que serveixen per fer un pas de gegant cap endavant.

De quins es tracta?

Conversa directa; és possible conversar directament amb ell i demanar qualsevol tipus d'informació, com ara: “On puc menjar?”

Cerca amb el Live View: aquesta funció només està disponible en alguns països i requereix l'ús de la càmera, per la qual cosa està pensada per a dispositius mòbils, siguin del tipus que siguin.

Visa immersiva: una de les novetats ha incorporat a Maps el potencial (cada cop més i millor explorat) de la intel·ligència artificial (IA). Gràcies a aquesta eina, es pot obtenir una vista tridimensional, fotorealista.

Recomanacions intel·ligents: es podrà fer servir de manera semblant a un assistent. Per exemple, serà possible preguntar i fer peticions com a activitats culturals o d'algun altre tipus que es puguin fer en un dia de pluja. I també ens mostrarà el millor camí per arribar fins al punt on s'estiguin fent (o estiguen previstes).

Multicerca: en cas que s'arrossegui una imatge fins a ell, podrem demanar-li que ens doni informació. Google Images ja disposa d'una funcionalitat semblant, però la base de dades de Maps farà que n'obtinguem molta més.

L'experiència d'usuari, doncs, està millorant de manera notable i Google està decidida a continuar fent-ho.

Amb què més ens podrà sorprendre els dies que vindran?