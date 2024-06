La conseqüència negativa inesperada de l'alliberament dels peatges a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

Els delictes a les autopistes catalanes han augmentat entre un 15 i un 17% després de l'alliberament dels peatges el 31 d'agost del 2021.

Així ho han explicat en una roda de premsa aquest dimarts la subcap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, la inspectora Elena Martínez, i el subinspector de la Unitat Operativa de Mobilitat, Ivan Clotet.

"Hi ha hagut un augment dels delictes relacionat amb l'alliberament dels peatges. Ha augmentat la circulació a les carreteres, hi ha més turistes, més trànsit i més opció per als lladres, cosa que fa que augmenti la delinqüència", ha dit Clotet.

En aquest sentit, en els darrers anys s'han augmentat els efectius que treballen a la Divisió de Trànsit amb 200 efectius, arribant als 1.270 agents actualment, segons Martínez.

Durant el 2023 hi va haver 3.900 fets delictius a les autopistes catalanes aproximadament, i durant el primer trimestre d'aquest any n'hi ha uns 1.000, encara que preveuen que a l'estiu augmentin.

"La delinqüència a les autopistes està molt especialitzada. Un 70% dels delictes allà són furts, un 20% robatoris en camions i n'hi ha un altre 10% que pot variar", afegeix Clotet.

Tipologia segons l'estació de l'any

Han detallat que a l'estiu els delictes més recurrents són els furts, els lladres que es fan passar per policies i els que simulen avaries al voral, i per això els efectius d'aquestes unitats tindran "més presència" a la xarxa viària.

Per contra, a l'hivern són “més típics” els robatoris de mercaderies dels camions o vehicles que estacions en àrees de servei o de descans.

Martínez ha aconsellat als conductors que no deixin objectes a la vista, que s'aturin en llocs segurs, i que mirin els panells informatius col·locats a les autopistes i amb consells breus que Mossos han realitzat juntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT).

Per tant, el que havia de ser una bona notícia per a les butxaques dels conductors i conductores, s'està convertint en un retrocés per a la seguretat, de manera que les forces de seguretat es veuran obligades a posar-hi remei.