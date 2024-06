L'inesperat posicionament de Pilar Rahola davant de Javier Milei

Pilar Rahola, coneguda per la seva fervent defensa de l'independentisme català, ha trobat una nova figura política per donar suport: Javier Milei, el president de l'Argentina. La seva recent aparició al canal de televisió de La Nación, un diari de dreta a Argentina, per parlar sobre Milei al Latam Economic Forum, ha causat enrenou, tal com ha recollit El Confidencial.

Rahola es va mostrar molt positiva respecte a Milei, destacant-ne la determinació i la claredat d'idees. Va elogiar la voluntat del president argentí de controlar la situació i fer un gir radical a la nació, defensant la seva radicalitat com una "catarsi" necessària per canviar el país. Va ressaltar la seva actitud combativa i la seva fermesa per tirar endavant el seu pla de govern.

Al Latam Economic Forum, Milei va anunciar mesures dràstiques, com l'acomiadament de 50.000 funcionaris públics i la intenció de vetar iniciatives parlamentàries de l'oposició. Rahola, no obstant, no ho veu com un autòcrata, sinó com un líder fort i determinat.

Pilar Rahola es va definir com una vella amiga de Patricia Bullrich, la ministra de Seguretat al govern de Milei, cosa que subratlla el seu suport a l'actual govern argentí. Pel que fa a l'oposició, Rahola va criticar la seva actitud, assenyalant que el joc parlamentari pot ser arriscat quan es converteix en un veto constant. També va observar que el kirchnerisme està apagat i neutralitzat, amb Cristina Kirchner molt desapareguda i un carrer tranquil.

Rahola va esmentar que, tot i ser excèntric i histriònic en ocasions, Milei ha aconseguit posar Argentina a la portada de Time, subratllant la importància d'aquesta visibilitat internacional. Va expressar el seu amor per Argentina i va lamentar la manca de presència internacional del país en el passat, així com la seva alineació amb l'eix bolivarià a Amèrica Llatina.

Entre els objectius de Milei, Rahola va destacar la intenció de sanejar l'economia, reduir el dèficit, reformar les institucions i lluitar contra la corrupció. Tot i això, no ha deixat d'esmentar els errors del president argentí, assenyalant un greu error a Espanya en participar en un míting de l'extrema dreta i el seu conflicte amb Sánchez, fet que ha contribuït a la seva caricaturització a l'exterior.

Rahola va opinar que la popularitat de Milei es manté perquè parla clar sobre els problemes del país i té un propòsit ferm. El seu lideratge determinat, davant d'una oposició passiva, fa difícil desgastar-lo. Gràcies a la seva popularitat, Rahola creu que Milei es podria tornar a presentar i obtenir la majoria parlamentària que ara li falta.