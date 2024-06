La influència de Bach a l'esperit romàntic

No deixa de resultar sorprenent la incursió al Romanticisme ple de l'Accadèmia Bizantina al seu nou disc, Imprinting. Aquesta orquestra italiana que dirigeix Ottavio Dantone ens tenia acostumats a la seva especialització en produccions molt barroques, com les recents caixes amb els concerti grossi de Händel (op. 3 i 6) i Corelli (op. 6), o, anteriorment, la música escènica en la forma de les òperes Ser-se del mateix compositor alemany o El retorn d'Ulisses a la pàtria de Monteverdi, totes dues publicades el 2022. I, ara, fent una gambada endavant en el temps, Dantone ens presenta l'enregistrament de la Simfonia núm. 3 a Mi bemol Mayor op. 97 'Renana' de Robert Schumann i la Simfonia núm. 4 a La major, op. 90 'Italiana' de Felix Mendelssohn.

Aquesta aparent disrupció té un sòlid projecte al darrere com és oferir una versió fresca i renovada de cèlebres simfonies de compositors com Mendelssohn, Schumann, Beethoven, Schubert, Mozart i Haydn. Es tracta d'una nova línia de treball per a aquesta orquestra, que suposem que portarà en paral·lel a la seva tradicional especialització en la música barroca. Aquest primer volum de la sèrie té com a protagonistes Schumann i Mendelssohn, que, com explica Ottavio Dantone a les notes que acompanyen el disc, van estar fortament influenciats per Bach, cosa que queda clara en aquestes dues obres. Per tant, hi ha una connexió barroca en aquest disc després de tot.

L'Accadèmia Bizantina va ser creada el 1983 com a orquestra de cambra amb instruments moderns, i el 1989 Ottavio Dantone es va incorporar com a clavecinista, per posteriorment, el 1996, assumir la direcció de l'ensemble. Aquesta formació va ser triada la segona millor orquestra del món als prestigiosos Gramophone Awards 2021 de la coneguda revista britànica Gramophone, i, el 2018, va rebre el premi Gramophone Classical Music Award al “Millor disc de recital” amb Agitata, juntament amb la contralte Delphine Galou. A més, ha rebut altres reconeixements importants: Diapason d'Or, Midem, Choc di Classica, Opus Klassik i Grammy Music Awards.

El seu mètode de treball des del començament ha estat la recuperació d'un llenguatge que sigui tan proper com sigui possible a les intencions de l'autor interpretat i que, alhora, resulti eficaç i comprensible per a l'oient d'avui. En aquest sentit, Dantone destaca la importància d'interpretar els símbols que ofereixen a les seves composicions els autors dels segles XVII i XVIII, una sèrie de codis destinats a despertar la sensibilitat de l'oient. No obstant això, al pas del segle XVIII al XIX es produeix un canvi en el paradigma del discurs musical, que deixa de dependre tant de la simbologia i de la interpretació dels senyals, i, en canvi, impulsa una emotivitat més lligada a la personalitat del compositor.

La primera peça que presenta Imprinting és la tercera i última simfonia que va compondre Robert Schumann (la que porta el número quatre havia estat composta anteriorment, encara que revisada posteriorment a aquesta), batejada com a 'Renana', perquè està dedicada al riu Rin. La va escriure en cinc setmanes durant la tardor de 1850, i va ser estrenada el 6 de febrer de 1851 sota la direcció del propi Schumann en qualitat de director musical municipal de la ciutat de Düsseldorf. Es tracta de l'únic cop que el compositor va dirigir l'estrena d'una de les simfonies.

L'èxit de crítica i de públic que va conèixer aquesta simfonia va servir per esborrar la freda acollida que havia rebut la seva obra orquestral precedent. En concret, hi havia crítics que consideraven que Schumann no era res més que un pianista incapaç d'entendre el llenguatge orquestral i d'aprofitar tot el rang de timbres de l'orquestra. Tot i això, amb la 'Renana' va demostrar a tothom que s'havia convertit en un mestre en la composició orquestral.

Encara que no va ser el seu creador qui li va atribuir el sobrenom de 'Renana', sembla que el mateix Schumann va arribar a reconèixer que en gran mesura la simfonia reflectia una mica de la vida a les terra que rega el Rin en alguns passatges. Tot i això, el compositor va destacar en el seu moment que la seva intenció va ser introduir elements del folklore popular en aquesta obra, mentre que la seva dona Clara en alguna ocasió va subratllar que era una peça molt accessible per al públic profà, especialment el segon i tercer moviment.

La segona obra que inclou el disc és la Simfonia núm. 4 a La major, op. 90 'Italiana' de Felix Mendelssohn. Es tracta d'una meravellosa declaració d'amor del músic alemany per aquell país, que va recórrer extensament en els primers anys de la dècada de 1830. Precisament, durant els seus deu mesos de periple italià va compondre entre altres aquesta obra orquestral, plasmant-hi moltes de les seves impressions sobre aquesta terra.

Igual que Schumann, Mendelssohn manté en la seva música fortes influències preromàntiques, cosa que va portar el musicòleg Alfred Einstein a definir-lo com un “classicista romàntic”, davant Schubert, a qui considerava un “clàssic romàntic”. Daniel Vega Cernuda aclareix aquesta aparent paradoxa: “A Mendelssohn el component romàntic no està en discòrdia amb el classicista que el porta a respectar de manera insuperable el sentit de la forma, el seu equilibri, les seves proporcions objectives per omplir-les de subjectivisme romàntic, però (i marca la diferència) sense arribar a ser un exhibicionista dels seus sentiments a l'estil desaforat d'altres romàntics (cas Berlioz); els expressa però amb cautela, delicadesa i subtilesa.” (Notes al Cicle Mendelssohn, música per a tecla, Fundació Juan March, 1999).

Tot i no ser un “exhibicionista en els seus sentiments”, Mendelssohn no pot evitar plasmar a la seva quarta simfonia tota l'alegria desbordant que va sentir durant la seva estada a Itàlia; com a exemple, el conegut primer moviment, aquest allegro vivace que transmet amb grandiloqüència en goig de viure. El mateix músic reconeixia en una carta escrita el febrer del 1831 que la simfonia 'Italiana' era “l'obra més joiosa que he escrit fins ara”.

Accademia Bizantina ens ofereix amb el seu nou disc una revisió d'aquestes dues magnífiques composicions de gran cromatisme, posant en evidència el seu enorme atractiu gaudible per qualsevol oïda educada o no.