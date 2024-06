La iniciativa que prepara l'ONCE dedicada a les persones amb sordceguesa

Les persones amb sordceguesa que viuen a Catalunya reclamen la seva plena inclusió a la societat i recorden les seves necessitats especials per poder ser ciutadans de primera. En un acte celebrat a la Delegació de l'ONCE a Barcelona, ​​persones amb sordceguesa i els seus mediadors han presentat la imatge dels cinc milions de cupons que l'ONCE dedica al Dia Internacional de les Persones amb Sordceguesa, per donar visibilitat a aquesta realitat social, encara molt desconeguda.

La sordceguesa és una discapacitat única que sorgeix a conseqüència de la combinació en una mateixa persona duna discapacitat visual i auditiva. Afecta 15 de cada 100.000 habitants, per la qual cosa, a Espanya, sense un cens definitiu, inclou al voltant de 9.000 persones, de les quals més de 3.200 estan afiliades a l'ONCE.

Es tracta d'un grup molt heterogeni, atès que algunes persones sordcegues no senten ni veuen res, mentre que d'altres poden tenir alguna resta de visió o audició en diferents graus. Així mateix, la sordceguesa pot ser congènita o adquirida.

Els problemes de comunicació són els més destacats a què s'enfronten al seu dia a dia, però no constitueixen les úniques necessitats amb què es troba una persona quan conviu amb la sordceguesa. La combinació de les dues pèrdues sensorials repercuteix en molts altres aspectes vitals que, de vegades, limiten el seu desenvolupament personal en els diferents àmbits de la vida.

L'ONCE ofereix cobertura a aquestes persones amb dues línies específiques d'acció, amb presència a totes les comunitats: la Unitat Tècnica de Sordceguesa (UTS), amb tecnologia i professionals que donen suport a la seva inclusió; i la Fundació ONCE per a l'Atenció a Persones amb Sordceguesa (FOAPS), que compta amb més de 140 mediadors que presten cada any 90.000 hores de mediació i servei.

A més, treballa amb un ampli programa d'innovació, com la posada en marxa d'un nou llenguatge per a la seva comunicació, conegut com a sistema Dactyls, que permet més facilitat de comprensió i accés a la informació i que ja està estenent ce per tot el territori.

Presentació del cupó

La presentació del cupó dedicat al Dia Internacional de les Persones amb Sordceguesa ha tingut lloc a la Delegació de l'ONCE a Barcelona i hi han participat Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya i David Bernardo, president del Consell Territorial, que han lliurat a Chelo González, persona sordcega, ia Sandra García, mediadora de la FOAPS, una imatge emmarcada del cupó.

Chelo conserva resta visual i auditiva i forma part d'un grup de persones que han participat en un programa per a l'aprenentatge del sistema Dactilològic.

El delegat de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí, s'ha compromès a treballar decididament en favor dels drets d'aquestes persones. “Des de l'ONCE Catalunya acollim amb els braços ben oberts totes les persones sordcegues que sol·liciten la nostra ajuda. Aquesta és casa seva i lluitarem, com fem sempre, per aconseguir la seva plena inclusió dins la nostra societat”.

El delegat ha recordat que l'ONCE a Catalunya dóna serveis a 480 persones amb sordceguesa: "L'atenció a elles és una prioritat per a l'Organització".

Segons va detallar el president del Consell Territorial, aquesta tasca es duu a terme a través d'una xarxa de més de 1.500 professionals a totes les comunitats autònomes, diversos treballant a Catalunya.