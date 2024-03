L'insomni, problema per a milions: quants espanyols ho pateixen actualment?

Prop de 5 milions i mig espanyols pateixen insomni, segons dades de la Societat Espanyola del Son. A més, aquesta entitat ha apuntat que, a l'últim quart de segle, aquesta xifra s'ha disparat en més d'un 8%.

Si el focus s'amplia i s'observen dades del conjunt del món, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) apunta que el 40% dels habitants de la Terra tenen problemes per dormir.

De la mateixa manera, l'OMS reconeix que té constància de 88 tipus de trastorns del son. L'insomni, en concret, es caracteritza per la dificultat per dormir o tornar a agafar el son quan la persona es desperta. Podeu tenir diverses causes, com l'estrès, l'ansietat, o hàbits de son poc saludables.

Altres trastorns

Apnea del son: Aquesta condició es produeix quan hi ha interrupcions temporals a la respiració durant el son, sovint a causa de l'obstrucció de les vies respiratòries. Això pot resultar en una qualitat deficient del son i una sensació de fatiga durant el dia.

Síndrome de cames inquietes (SPI): Es caracteritza per una sensació incòmoda a les cames, que pot incloure símptomes com picor o rampes, la qual cosa porta a una necessitat constant de moure-les. Això pot dificultar agafar el son i mantenir-lo.

Trastorn de moviments periòdics de les extremitats (PLMD): Aquest trastorn es manifesta a través de moviments involuntaris de les cames, i fins i tot poden afectar els braços, mentre la persona dorm. Aquests moviments poden interrompre el son i provocar fatiga durant el dia.

Narcolèpsia: És un trastorn caracteritzat per la tendència a quedar-se adormit de manera inesperada durant el dia. Això pot interferir significativament en la vida quotidiana i en lexercici laboral.