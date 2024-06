Interins catalans compten amb el suport del TJUE sobre la seva ''demanda de fixesa''

per Redacció CatalunyaPress

El portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Funció Pública, Guillem Aubaó, ha defensat que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avala la "demanda de fixesa" dels interins que encadenen diversos contractes temporals, abans de la manifestació convocada aquest dissabte.

En declaracions als periodistes aquest divendres, recollides per Europa Press, ha reclamat al legislador que "reculli el guant i assumeixi les responsabilitats que li corresponen" per solucionar una problemàtica que l'ha acusat de crear.

El TJUE ha sentenciat aquest dijous que el personal interí que encadena diversos contractes temporals s'ha de convertir en indefinit per castigar i prevenir abusos a l'administració pública, davant la petició de tres empleades de la Generalitat la plaça de les quals va quedar ocupada per un funcionari de carrera.

La Plataforma d'Afectats per la Funció Pública ha convocat una manifestació aquest dissabte a les 12 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir a la Generalitat "sense dilacions" un decret llei que doni resposta a la resolució del tribunal europeu.

També que, mentre tramita aquest decret, protegeixi les places afectades pel concurs selectiu convocat, i ha dit que impulsarà una comissió per fer el seguiment del procés d'estabilització.

Crítiques

El manifest que Aubaó ha llegit posteriorment ha qualificat de contundent la posició del tribunal europeu i ha conclòs que la legislació espanyola "no és adequada per corregir l'abús de temporalitat del personal funcionari interí" en expulsar els que no han superat el procés selectiu.

Ha assegurat que els processos d'estabilització han comptat menys places que el nombre de persones en situació d'abús, fet que ha fet "impossible que totes les persones afectades per abús estabilitzin".

Ha lamentat que “persones amb una trajectòria impecable i altament qualificada no han pogut estabilitzar en cap categoria laboral”.

Xifres

A preguntes dels periodistes, Aubaó ha rebutjat xifrar el nombre d'empleats que quedaran fora de les administracions públiques pel "constant moviment de cadires", tot i haver estat en una situació d'abús de temporalitat.

Ha descrit com a molt important la xifra de persones en aquesta situació, i ha assegurat que augmenta dia a dia perquè hi ha nous empleats que superen el llindar dels tres anys contractats per una mateixa administració: “Avui podem donar una xifra que demà segurament sigui superior ".