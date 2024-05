Els invents espanyols més revolucionaris de la història

per Redacció CatalunyaPress

Espanya no només és coneguda per la seva rica història, la seva vibrant cultura i la seva arquitectura impressionant, sinó també per la seva contribució al món de la innovació i la tecnologia a través d'una sèrie d'invents espanyols revolucionaris.

Des de la creació d'objectes quotidians fins a desenvolupaments que van canviar el curs de la història de la tecnologia i la ciència, els invents importants originats a Espanya han deixat una petjada indeleble al món.

En aquest article, explorarem alguns dels invents espanyols més destacats que no només han estat fonamentals en el desenvolupament i l'evolució de diverses indústries, sinó que també han millorat la qualitat de vida de persones a tot el món.

Des del disseny elegant del ventall, passant per la practicitat del pal de fregar, fins a innovacions mèdiques com la xeringa d'un sol ús, i avenços tecnològics com l'autogir, cadascun d'aquests invents representa una fita en la història de la innovació.

Ventall

El ventall, un artefacte l'origen del qual es perd a la nit dels temps, ha estat una constant a la vida de moltes cultures al llarg de la història. Des dels seus primers usos en civilitzacions antigues fins a la seva evolució i significat a la societat moderna, aquest objecte no només ha servit per refrescar sinó també com a símbol d'estatus, moda i comunicació.

Origen i evolució

Antecedents històrics: En civilitzacions antigues com Egipte, Xina, i Índia, el ventall era utilitzat no només com un objecte pràctic sinó també simbòlic, formant part dels aixovars més distingits. Grecs i romans van adoptar-ne l'ús en diversos contextos socials, un ús que es va prolongar a l'Edat Mitjana, especialment en cerimònies litúrgiques de l'Església.

Desenvolupament a Àsia: Durant els darrers segles, la indústria del ventall a la Xina va aconseguir una notable diversificació i desenvolupament, consolidant les tipologies més conegudes, tant fixes com plegables. La llegenda explica que a Corea, durant la dinastia Goryeo al segle X, es va originar el ventall plegable, inspirat en la forma d'una estimada a la qual un monjo no podia renunciar-hi.

Arribada a Europa: Amb l'obertura de les rutes comercials amb Orient al segle XVI, els primers ventalls plegables van arribar a Europa, on ràpidament es van convertir en un accessori indispensable a la moda de les dames d'alta societat. Espanya va jugar un paper crucial en la introducció i popularització dels ventalls plegables a Europa, gràcies als comerciants portuguesos.

Evolució a Europa: Al llarg dels segles, el ventall va experimentar una evolució significativa a Europa, destacant la tasca de l'artista francès Eugenio Prost a Espanya, que va superar Itàlia i França en termes de producció de ventalls durant el segle XVIII.

Importància cultural

Símbol d'estatus i moda: Des de la seva arribada a Europa, el ventall es va convertir en un símbol d'elegància i classe alta, essent un objecte essencial a la vida femenina. No només servia com a instrument per refrescar-se sinó també com un mitjà de comunicació entre els membres de l'alta societat, a través del ventall de la coqueteria.

Presència a les arts: Els ventalls han transcendit la seva funció pràctica per convertir-se en símbols de tradició i art. Al Japó, formen part integral de la dansa tradicional i el teatre Noh, mentre que a Espanya, el ventall flamenc és un element distintiu del ball flamenc.

Innovació i tradició: Tot i que la producció massiva de ventalls s'ha traslladat principalment a l'Orient, Europa continua sent un lloc on s'elaboren ventalls a mà, combinant tècniques tradicionals amb innovacions modernes. Ventalls contemporanis fan servir materials com sedes, plomes de estruç, i vidres Swarovski per crear peces de màxima qualitat.

El ventall, doncs, és molt més que un simple objecte per generar brisa. És un reflex de la història, la cultura, i la moda a través dels temps, mantenint la seva rellevància i encant a la societat contemporània.

Fregona

Inventor i data

El pal de fregar, un dels invents espanyols més populars, va ser ideat per Manuel Jalón Corominas el 1956. Aquest enginyer saragossà, després d'observar un mètode similar als Estats Units, va decidir millorar i adaptar el disseny per al seu ús a Espanya. Va afegir una galleda amb un sistema per renovar l'aigua, cosa que permetia netejar de manera més eficient sense necessitat de desplaçar-se. El seu prototip, anomenat Rodex, va ser patentat el 1957 i va marcar el començament d'una revolució en la neteja de terres.

Impacte en la neteja

La introducció del pal de fregar va transformar radicalment els mètodes de neteja, especialment en llars i espais comercials. Abans de la seva invenció, la neteja de terres requeria agenollar-se i fer servir baietes, cosa que resultava en mals d'esquena i altres molèsties físiques. El pal de fregar va permetre a les persones mantenir-se alçades mentre netejaven, millorant significativament l'ergonomia i reduint els problemes de salut associats.

Canvis en la higiene i salut: Va evitar el contacte directe amb productes químics i brutícia, cosa que va reduir la incidència de problemes dermatològics i musculoesquelètics entre els usuaris.

Accessibilitat i economia: El pal de fregar es va fer popular ràpidament entre les classes mitjana i baixa, ja que el seu cost era inferior al d'altres sistemes de neteja més complexos i menys eficients que estaven disponibles al mercat per aquell temps.

Evolució del producte: Des de la seva creació, la pal de fregar ha evolucionat en disseny i materials, incloent models més avançats amb escorredors automàtics i capçals de microfibra, la qual cosa n'ha ampliat encara més l'ús i l'eficàcia.

El pal de fregar no només va simplificar les tasques de neteja sinó que també va comportar un canvi significatiu en la qualitat de vida de moltes persones, demostrant com una innovació aparentment simple pot tenir un impacte profund i durador.

Xeringa un sol ús

Manuel Jalón i la seva invenció

Manuel Jalón Corominas, enginyer aeronàutic i oficial de l'Exèrcit de l'Aire, és reconegut no només per la seva invenció del pal de fregar, sinó també per la seva revolucionària contribució al món de la medicina amb la xeringa d'un sol ús.

La seva travessia innovadora va començar el 1973, quan va introduir a Espanya les primeres xeringues d'un sol ús, un canvi significatiu respecte a les xeringues de vidre reutilitzables que predominaven al país. Amb una inversió inicial de 200 milions de pessetes, va fundar la fàbrica Fabersanitas a Fraga, Osca, que aviat es va convertir en un referent global en la producció d'aquests instruments mèdics.

Revolució a la medicina

La introducció de la xeringa d'un sol ús per part de Xaló va marcar un abans i un després en la medicina moderna. Aquest invent no només va facilitar les pràctiques d'injecció i extracció de fluids, sinó que també va millorar significativament les condicions higièniques a l'àmbit sanitari.

Amb parets més fines i un èmbol que no s'encallava, aquestes xeringues permetien un ús més segur i eficient, reduint el risc d'infeccions creuades i promovent pràctiques més netes.

Impacte global: En menys de tres anys des de la seva creació, Fabersanitas va començar a exportar a més de 80 països, satisfent una demanda creixent per una solució més higiènica i pràctica al camp mèdic.

Adopció internacional: La qualitat i eficiència de les xeringues de Xaló van ser tals que es van convertir en l'eina preferida per a campanyes de vacunació a múltiples països, incloent grans campanyes com la de la vacuna contra la COVID-19.

La visió i el llegat de Manuel Jalón Corominas continuen impactant la medicina global, demostrant com la innovació enfocada a la simplicitat i l'eficàcia pot portar a millores significatives en la qualitat de vida i la salut de milions de persones arreu del món.

Xucla Chups

Enric Bernat i la creació

Enric Bernat, un visionari empresari espanyol, va transformar la manera com consumim caramels amb la seva innovadora idea d'afegir un palet a una boleta de sucre, creant així Chupa Chups el 1958. Aquest concepte no només en facilitava el consum sense embrutar-se, sinó que també reduïa el risc d'ennuegaments, especialment entre els nens.

Bernat, entusiasmat amb la seva invenció, va dedicar tots els seus recursos a la producció del nou producte a l'empresa Granja Asturias, assegurant-se d'adquirir totes les patents relacionades per minimitzar la competència.

Inicialment, el caramel es va anomenar "Gol", fent al·lusió a una pilota de futbol, però el nom no va ressonar amb el públic. El 1963, després d'un suggeriment d'una agència de publicitat, es va canviar el nom a Chupa Chups, que ràpidament va guanyar popularitat.

L'èxit de la marca va ser tan gran que, el 1969, Bernat va encarregar al famós artista Salvador Dalí que redissenyés el logotip, resultant en l'icònic disseny que coneixem avui.

Popularitat global

Chupa Chups no es va limitar a conquerir el mercat espanyol; la seva popularitat es va estendre ràpidament a nivell internacional. El 1969, l'empresa va obrir una fàbrica a França, i des de llavors, ha entrat en mercats de tot el món, incloent Japó, Estats Units, Alemanya, Itàlia, Rússia, Xina i Mèxic. L'adaptació de sabors i embolcalls a les preferències locals ha estat clau en el seu èxit global.

L'impacte de Chupa Chups a la cultura popular també ha estat notable. Celebritats i personatges icònics, des dels Beatles fins a Homer Simpson i els Minions, han estat vinculats amb la marca. A més, Chupa Chups té l'honor de ser el primer caramel consumit a l'espai, portat per astronautes russos a l'estació espacial Mir el 1995.

Aquest caramel no només és un dolç, sinó una icona cultural que ha marcat generacions i continua sent un favorit a tot el món.

Autogir

Juan de la Cierva i el seu invent

Juan de la Cierva, enginyer i pioner de l'aviació, va marcar un abans i un després al món aeronàutic amb la invenció de l'autogir el 1920. Des de la seva infància, va mostrar un profund interès per l'aviació, cosa que el va portar a construir models de avions des de molt jove. El seu primer autogir, el Cierva C.1, encara que no va volar a causa de problemes amb la velocitat del rotor, va establir les bases per a futures millores. De la Cierva no es va aturar davant les fallades inicials i va continuar perfeccionant el seu disseny fins a aconseguir èxit amb el model C.4, que va volar satisfactòriament el 1923. Aquest model va incorporar una innovació crucial: les pales del rotor articulades a la seva arrel, cosa que va permetre resoldre el problema de la sustentació.

Primers models i desafiaments: El Cierva C.1, construït amb parts d'un monoplà i dos rotors quadripals, va enfrontar problemes de sustentació que van ser superats en versions posteriors.

Innovacions tècniques: L'articulació de les pales del rotor, introduïda al model C.4, va ser fonamental per al funcionament eficaç de l'autogir, permetent un vol estable i controlat.

Reconeixement i expansió: Després de l'èxit dels seus models, De la Cierva va rebre suport financer i va començar a distribuir els seus autogirs a nivell mundial, arribant fins i tot a fer una demostració a la Casa Blanca.

Influència a l'aviació

L'autogir de Juan de la Cierva no només va ser un èxit en si mateix, sinó que també va establir les bases per al desenvolupament dels helicòpters moderns. El seu disseny del rotor articulat és una tecnologia que es va incorporar posteriorment a l'aviació d'helicòpters, demostrant el seu valor més enllà de l'autogir original.

Base per a l'helicòpter modern: Les patents i el disseny del rotor de De la Cierva van influir significativament en el desenvolupament dels helicòpters, fent possible la seva fabricació i funcionament eficaç.

Seguretat i versatilitat: El disseny de l'autogir permetia aterrar gairebé verticalment i mantenia la sustentació fins i tot a baixes velocitats, característiques que van millorar la seguretat a l'aviació.

Llegat i reconeixement global: L'impacte de De la Cierva a l'aviació mundial continua sent reconegut avui dia, amb múltiples patents que són essencials per a la tecnologia d'helicòpters.

L'autogir, amb la seva combinació única d'innovació tècnica i impacte en la seguretat aeronàutica, continua sent un dels invents més importants a la història de l'aviació, destacant la contribució d'Espanya i de Juan de la Cierva al camp aeronàutic global.

Vestit d'astronauta

Emilio Herrera Linares

Emilio Herrera Linares, un enginyer i pioner espanyol, va jugar un paper crucial els primers dies de l'exploració espacial amb el disseny innovador d'un vestit espacial. El 1935, inspirat per la necessitat de protegir els pilots en vols estratosfèrics, Herrera va desenvolupar un vestit que combinava diverses capes de material avançat per aïllar i protegir l'usuari de les extremes condicions de l'espai. Aquest vestit consistia en tres capes principals: una de llana, una altra de cautxú i una tercera de roba reforçada amb cables d'acer. A més, una capa exterior de plata ajudava a evitar l'escalfament per la radiació solar.

El casc del vestit, fet d´acer i recobert d´alumini, estava equipat amb un triple vidre que protegia contra la radiació solar i un micròfon integrat per a la comunicació. Les articulacions del vestit comptaven amb un sistema d‟acordió que facilitava la mobilitat del pilot, una innovació que permetia moviments més naturals i eficients.

Contribució a la NASA

Més de tres dècades després de la seva creació, el disseny d'Herrera va inspirar directament la NASA per al desenvolupament dels vestits espacials utilitzats pels astronautes de la missió Apol·lo 11, que van trepitjar la Lluna el 1969. Aquest llegat d'Herrera no només demostra la seva contribució a la ciència i la tecnologia espacial, sinó també com la seva visió i les seves innovacions van transcendir fronteres i generacions.

Segons relats dels seus col·laboradors, malgrat rebre ofertes per participar al programa espacial nord-americà, Herrera va rebutjar col·laborar amb la NASA a causa de condicions que no permetien un reconeixement adequat a Espanya. Tot i això, en reconeixement a la seva contribució, Neil Armstrong, després del seu retorn de la Lluna, va lliurar una roca lunar a Manuel Casajust Rodríguez, un dels col·laboradors d'Herrera, en un gest que simbolitza la importància del seu treball en la història de l'exploració espacial.

Aquest vestit no és només un testimoni de l'enginyeria i l'enginy espanyol, sinó també un exemple de com la visió d'un individu pot influir significativament en l'avenç global de la ciència i la tecnologia.

Submarí

Isaac Peral i el seu desenvolupament

Isaac Peral, un brillant enginyer, científic i militar, és recordat per la seva revolucionària contribució a la història de la navegació militar a finals del segle XIX. El seu gran invent, el submarí elèctric, va marcar un abans i un després a la tecnologia naval.

Aquest submarí, propulsat per energia elèctrica i equipat amb bateries, va ser una novetat que va revolucionar la navegació subaquàtica. Peral va idear un submarí capaç de descarregar torpedes sota l'aigua, cosa que representava un gran avantatge tàctic en l'àmbit militar.

El submarí de Peral va ser botat el 1888 al centre militar de Sant Ferran, i comptava amb una eslora de 22 metres i un desplaçament de 85 tones en immersió. Els dos motors elèctrics, alimentats per una bateria de 613 elements, li permetien una autonomia de 66 hores i un abast de 284 milles nàutiques.

A més, estava equipat amb un tub llançatorpedes i un sofisticat aparell de profunditats que permetia mantenir el trimat del vaixell fins i tot després del llançament de torpedes.

Innovació en tecnologia militar

El llegat d'Isaac Peral s'estén fins a l'actualitat amb el desenvolupament del submarí S-81 Isaac Peral, el primer dels quatre submarins de la classe S-80.

Aquest programa representa el repte industrial i tecnològic més gran afrontat per la indústria de defensa nacional d'Espanya. Amb una inversió de 4.000 milions d'euros entre el 2018 i el 2032, el projecte ha implicat un salt tecnològic significatiu respecte als seus predecessors.

El S-81 destaca pel seu avançat sistema de combat i un innovador sistema de propulsió anaeròbica que permet operacions perllongades sense emergir. Amb una eslora de 80,8 metres i un desplaçament de gairebé 3.000 tones, està dissenyat per operar amb una dotació reduïda de només 32 persones, gràcies al seu alt nivell d'automatització.

Aquest submarí està capacitat per fer una varietat de missions, des d'atacs antisuperfície i antisubmarins fins a operacions especials i d'evacuació de personal civil.

Els desenvolupaments recents inclouen la integració de míssils d'última generació amb un abast de 200 quilòmetres, cosa que enforteix la capacitat de defensa i projecció internacional d'Espanya. Aquest projecte no només honra la memòria d'Isaac Peral, sinó que també posiciona Espanya entre les nacions capdavanteres en tecnologia submarina a nivell global.