Investiguen Glovo per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors

El jutjat de Barcelona investiga l'empresa Glovo per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors, arran d'una denúncia presentada per la Fiscalia contra el fundador i ceo de Glovo, Óscar Pierre.

En la seva denúncia, el ministeri públic assegura que l'empresa "menoscava i suprimeix" els drets dels treballadors per la condició de falsos autònoms dels riders, de manera que demana que se citi a declarar Pierre com a investigat.

La denúncia ha donat lloc a l'obertura de diligències al Jutjat d'Instrucció 31 de Barcelona, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat fonts judicials.

"Glovo utilitza treballadors als quals exigeix la seva alta al règim especial de treballadors per compte propi de la Seguretat Social, establint amb ells una relació en aparença mercantil que li permet reduir els seus costos empresarials", explica el ministeri públic.

Respecte d'això, indica que aquesta reducció de costos es produeix "en no garantir un salari professional conforme a la jornada de treball realitzada, i en poder deixar d'ingressar a la Seguretat Social les quantitats corresponents a les cotitzacions laborals d'aquestes persones".

SENTÈNCIES PRÈVIES

Recorda en el seu escrit que el Tribunal Suprem, així com altres tribunals, han reconegut la naturalesa laboral entre Glovo i els seus treballadors, igual que una vintena de jutjats que han determinat aquesta relació, majoritàriament en processos d'acomiadament.

"Malgrat tot això, Glovo continua mantenint la mateixa relació de treball amb els seus treballadors, fins i tot en data posterior a 12/01/2023, els qui se segueixen veient obligats a donar-se d'alta com a autònoms ia abonar les seves pròpies cotitzacions si volen continuar prestant els serveis per a l'empresa", afirma la Fiscalia.

"MENOSCABA I SUPRIMEIX" DRETS

Tot això "constitueix una pràctica que no autoritza la legislació laboral i que menyscaba i suprimeix els drets que aquella reconeix als treballadors per compte d'altri, com els relatius a salari, jornada, descansos, permisos, vacances o protecció de la Seguretat Social" .

Al·ludeix el ministeri fiscal als requeriments de la Inspecció de Treball per comprovar si la relació laboral per compte aliè havia estat reconeguda per Glovo, empresa que "no va acreditar en les respostes cap dels anteriors extrems, i es va limitar a contestar que la relació inicial que unia a les parts no es mantenia en el moment de procedir-se al requeriment”.