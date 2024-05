Investiguen un presumpte cas de corrupció al Col·legi de l'Advocacia de Sabadell

per Helena Celma

Un jutge investiga per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció entre particulars a la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell (Barcelona), Eulàlia Barros; el tresorer, Roger de la Guerra, i el secretari i responsable del torn d'ofici, David Mor.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dijous que en un comunicat que la causa al Jutjat d'Instrucció 4 de Sabadell està oberta des del març arran d'una denúncia de Fiscalia per aclarir per què un grup d'advocats van facturar molt per a sobre de la mitjana i van fer més guàrdies al torn d'ofici, segons ha avançat TV3.

Els tres investigats van declarar davant de l'instructor dimecres i van presentar la denúncia a Fiscalia els advocats de Sabadell David Granados i Harold Roig.

En un comunicat després de conèixer-se la causa, el Col·legi ha negat les acusacions i ha valorat que la denúncia "respon només un intent de desprestigiar la imatge i l'honorabilitat" de la institució.

Consideren que la denúncia pretén "generar sospites d'irregularitats no només en la gestió del torn d'ofici, sinó també a la feina" dels advocats que hi treballen, i han avisat que faran servir totes les eines i mecanismes legals per defensar el Col·legi i 1.100 col·legiats.

Auditories sense "cap disfunció"

Han afegit que són l'"únic" col·legi de l'advocacia a Catalunya que té automatitzada la gestió de canvis de guàrdies del torn d'ofici a través d'una intranet on poden accedir tots els advocats inscrits.

"És una eina que, a més d'afavorir la transparència de tot el procés perquè ens permet veure en temps real els advocats que estan cada dia de guàrdia, garanteix la igualtat, equitat i imparcialitat", han afegit davant de les acusacions que un grup d'advocats hagin facturat per sobre de la mitjana.

Han afegit que el Col·legi se sotmet cada any a una auditoria que avalua la gestió del torn d'ofici, "sense que no s'hagi detectat mai cap disfunció ni anomalia", i ha expressat el seu compromís amb el model de justícia gratuïta.