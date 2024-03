L'irresistible gelat de galeta que s'esgota a Mercadona

Cada dia, nombrosos creadors de contingut exploren amb entusiasme els passadissos dels supermercats més emblemàtics, a la recerca de les darreres novetats.

La seva missió és clara: portar aquestes joies culinàries a casa, assaborir-les i compartir el seu veredicte amb el món a través de diverses plataformes.

Hi ha un producte de Mercadona que ha conquerit milions de paladars, com és la galeta Lotus. Fa un any que el gran supermercat va apostar per aquest gelat, i va veure com s'esgotaven de manera reiterada.

Va ser un fenomen que va provocar una veritable febre entre els consumidors, que no podien resistir-se al seu irresistible sabor. I aquest any Mercadona ha decidit seguir el camí de l'èxit.

Si el gelat triomfador de l'any passat era del tipus de pal, ideal per gaudir a la platja, la nova proposta que ja es troba disponible a alguns Mercadona del nostre país és una terrina de gelat amb gust de galetes Spéculoos o Lotus.

L'usuari de TikTok @cookcineme va ser dels primers a descobrir aquesta delícia i compartir-la amb la comunitat.

"La textura és molt cremosa. A diferència del gelat de pal, és molt menys dolça, perquè a molta gent l'empalagava. Porta crema i galeta cruixent. Si t'agrada aquest tipus de galeta, ho gaudiràs. El tornaria a comprar sense dubte. Li dono un 9,5", expressava emocionat el tiktoker.

Encara que alguns comentaris suggereixen que potser estem saturats del gust de galeta Lotus, la realitat és que aquest nou gelat promet convertir-se en un èxit rotund.