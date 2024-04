Ja han tornat a Barcelona 427.000 cotxes: el 72,4% dels vehicles previstos

per Redacció CatalunyaPress

427.295 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona fins dilluns a les 18.00 a l'operació tornada de Setmana Santa. Aquesta xifra suposa un 72,4% de la previsió de 590.000 cotxes entre diumenge i aquest dilluns de Pasqua fins a mitjanit (festiu a Catalunya), informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

L'SCT ha assegurat que han entrat més vehicles que el 2023 fins a les 14 i ha notificat que les retencions fins a la mateixa hora són de 43 quilòmetres a tot Catalunya, quan el 2023 van ser de 107. Segons el balanç de l'SCT, a les 14.30 hi ha un 80% menys de retenció i un 23% menys de temps de retenció que el 2023. L'SCT no ha constatat cap mort a la xarxa viària des de l'inici d'aquesta Setmana Santa.

A Catalunya, l'Operació Retorn es duu a terme amb la col·laboració de diferents organismes i entitats, com ara l'SCT, els serveis d'emergència i les autoritats locals. S'estableixen mesures com ara controls de velocitat, més presència policial a les carreteres, campanyes de conscienciació sobre seguretat viària i recomanacions per evitar la fatiga al volant.

Per evitar la fatiga al volant i promoure una conducció segura i còmoda, les autoritats recomanen planificar el viatge amb anticipació i descansar adequadament abans d'emprendre'l. Durant el trajecte, es recomana fer parades cada dues hores aproximadament per estirar les cames, descansar la vista i recobrar energies. És important mantenir una postura alçada i còmoda al volant, ajustant el seient, el reposacaps i els miralls retrovisors correctament.

A més, és fonamental mantenir una velocitat moderada i respectar els límits de velocitat establerts, així com evitar distraccions com lús del telèfon mòbil mentre es condueix. També s'aconsella mantenir una distància de seguretat adequada pel que fa al vehicle que precedeix i estar atent a les condicions climàtiques i del trànsit per adaptar la conducció de manera segura.