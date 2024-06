Juanjo Bona (OT 2023) rendeix tribut als seus orígens amb el seu nou tema 'Mis tías'

Tot i que els artistes de l'última edició d'operació Triunfo estan immersos a la gira per Espanya cantant les cançons que els van portar a la fama al programa, la realitat és que tots ells estan treballant en els següents treballs per seguir amb la seva carrera musical.

Després que Ruslana llancés me he colgado de mi ex amb Paula Koops, el següent a llançar el seu segon tema ha estat Juanjo Bona. El concursant saragossà va sorprendre aquest dimarts passat després presentant el seu segon tema, Mis tías, en què fa un homenatge a vuit dones que el van marcar durant la seva estada a Madrid. Cal recordar que el jove de Magalló es va traslladar a la gran capital per estudiar enginyeria naval.

Juanjo va ser l'encarregat d'inaugurar la gala Aragonesos de l'any al'Auditori de Saragossa. Acompanyat pel guitarrista Sergio Aso i Julia Cruz, que li feia els cors al tram final de la cançó, va mostrar un tros de la seva història personal i el va plasmar en tres minuts que van deixar els oients amb l'emoció a flor de pell.

Si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat Juanjo durant el seu pas pel programa, ha estat l'amor que ha professat per les arrels i jotes aragoneses. És per això que no ha sorprès que les Mies ties inclogués una secció que evoca una jota rondadora, afegint un toc de folklore a la seva emotiva balada.

El que fa més especial aquest segon tema de Juanjo és que, tant ell com els seus companys, es troben en un dels moments més crucials de la seva carrera, ja que tots els focus estan posats en els passos següents. En aquest moment de pressió, el magalloner ha decidit homenatjar vuit dones que el van marcar i incorporar elements tradicionals de la seva terra, deixant clar que el més important és que la seva música contingui veritat.

Lletra de les Meves ties

He bajado a desayunar,

he pedido un poco de pan

y, como era tarde, Luisa me ha reñido.

Paqui me ha mirado mal

por bajar en chanclas,

me vuelve a decir que soy como su hijo.

Hoy la han tomado conmigo.

Eso me pasa por ser tan mayor y tan niño.

Se acelera el corazón,

al pasar por la recepción

Macu me pregunta qué tal he dormido.

Bea vuelve a colocar

el menú semanal:

martes de huevos, jueves de cocido.

Subo las 14 plantas

y, desde arriba, confirmo que esta es mi casa.

¡Ay, cómo me habéis cambiado la vida!

Hay tanto de mí por cada esquina.

Como en esta ciudad

donde ya nadie suele parar,

yo me senté

y pude encontrar

mi nuevo hogar.

Cada día que os veo,

Maribel y Choni,

a mí se me alegra el camino yendo a la uni.

Para mí, Eva y Filo

son dos corazones.

¡Qué feliz me hace cantaros canciones!

Lo que yo os quiero nadie lo sabe.

No hay en el mundo cariño que nos iguale.

Que nos iguale,

nadie lo sabe

lo que quisiera con ellas quedarme.

¡Ay, cómo me habéis cambiado la vida!

Hay tanto de mí por cada esquina.

Como en esta ciudad

donde ya nadie suele parar,

yo me senté

y pude encontrar

mi nuevo hogar.