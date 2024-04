El jutge investiga gairebé 100 comptes de Piqué per la seva relació amb la Supercopa

per Helena Celma

La jutgessa a càrrec d'investigar presumptes irregularitats en la gestió de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per a l'organització de la 'Supercopa' a l'Aràbia Saudita ha requerit uns 15 bancs que facilitin informació sobre 96 comptes bancaris a nom de l'exjugador del Futbol Club Barcelona Gerard Piqué i 36 més de les quals l'expresident de la RFEF Luis Rubiales és titular.

Segons consta en una interlocutòria a què ha tingut accés Europa Press, la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, va acordar aquestes diligències el desembre del 2022 --a petició de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil- en considerar que eren "adequades, útils i necessàries per al complet aclariment" de la investigació.

La instructora va ordenar els requeriments a les entitats bancàries en el marc d'una peça separada de la causa que en aquell moment estava sota secret de sumari.

Tant les acusacions com les defenses han tingut coneixement d'aquesta decisió aquesta setmana, després que el 27 de març passat la jutgessa aixequés el secret de les actuacions.

En concret, Rodrigo ha demanat a 15 bancs informació sobre els comptes de Piqué i Rubiales: "Tots els moviments registrats en aquests comptes --saldo, ingressos i pagaments-- des de l'1 de gener del 2018 o des de l'1 de gener del 2019 o data d'obertura si és posterior, fins a la recepció del present manament o fins a la data de tancament de la mateixa”.

Tot i això, la jutgessa ha avisat que tant la Fiscalia Anticorrupció com la UCO podrien demanar "directament" a les entitats bancàries que aportessin noves dades "segons vagi avançat la investigació".

Així mateix, ha emplaçat els bancs que l'informin si des dels comptes que assenyala es van realitzar transferències internacionals en aquest període.

També els ha reclamat que identifiquin qualsevol altre producte bancari i/o financer, així com caixes de seguretat que tinguin contractats i "totes les informacions sospitoses de blanqueig de capitals que hagin participat al SEPBLAC" (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de capitals) sobre aquests comptes i els seus titulars.

Transferència a República Dominicana

Respecte a les transferències internacionals, els investigadors de la UCO sostenen que Rubiales "estaria fent inversions" a la República Dominicana amb l'empresari Francisco Javier Martín Alcaide, conegut com a Nene i amic de l'expresident de la Federació.

En un informe de l'Institut Armat al qual també ha tingut accés Europa Press, els agents necessiten que el novembre i el desembre del 2023 "s'haurien realitzat dues transferències internacionals per import total de 567.500 euros" des d'una empresa "el soci majoritari de la qual és Rubiales" a una societat dominicana titulada per Nene.

Llavors, l'exdirigent esportiu feia uns dos mesos que estava fora de la RFEF, després d'haver dimitit una vegada que la FIFA el va suspendre de les seves funcions pel petó que va clavar la jugadora Jennifer Hermoso a la final del Mundial.

Cal recordar que Rubiales es trobava al país caribeny quan la Guàrdia Civil va realitzar entrades i registres a la RFEF i domicilis de diversos dels investigats.

El que va ser número u de la Federació va tornar dimecres passat a Espanya i va ser detingut pels agents, que al cap de poc temps el van deixar en llibertat en espera que la jutge el citi a declarar al jutjat.

Els comptes d'exmembres de la RFEF

La titular del jutjat no s'ha limitat només als comptes de Piqué i Rubiales i ha posat la lupa sobre els comptes d'altres exmembres de la RFEF amb què l'expresident de la Federació tindria negocis.

Així, ha sol·licitat informació bancària sobre Tomás González Cueto, excomissionat de control extern de la RFEF; Pedro González Segura, exdirector jurídic de la Federació; José María Timón, excap de gabinet de Rubiales; Albert Luque, director esportiu (apartat del càrrec); i Antonio Gómez-Reino, director de relacions institucionals.

En un altre dels informes que la Guàrdia Civil ha aportat al procediment, els agents asseguren que Rubiales va crear una "incipient estructura societària" amb directius de la RFEF.

Expliquen que "hi ha algunes mercantils en què conflueixen almenys diversos membres relacionats amb la RFEF", entre elles GRX Export Pro SL, Ciutat del Futbol SL, Mutualitat de Previsió Social de Futbolistes Espanyols a Prima Fixa, Novanet Automation Consultans SL, Fundació Reial Federació Espanyola de Futbol i Spaincam SL.

En el marc de l'anàlisi de les mercantils esmentades, la UCO ha avisat la jutge que sospita que la presumpta trama va ampliar el 2022 l'objecte social de GRX Export Pro SL --creada inicialment per a la venda d'oli-- per fer "promoció immobiliària " a l'Aràbia Saudita, cosa que, segons la seva opinió, "no té res a veure amb l'inici de les operacions de la mercantil".

Demana informe a l'Agència Tributària

En el marc de la mateixa interlocutòria, la jutgessa ha emès un mandat judicial a l'Agència Espanyola de la Tramitació Tributària (AEAT) perquè l'informi sobre els exercicis fiscals del 2018 al 2022 de Rubiales i la resta d'exmembres de la RFEF abans assenyalats.

També ha reclamat informació, relativa als exercicis del 2019 al 2022, de Piqué i les seves societats. Segons la investigació duta a terme pels agents de la UCO, l'exjugador del Barça figura com a titular d'unes 29 societats.