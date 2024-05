Jutgen Pedro Varela, acusat d'incitar l'antisemitisme i de negar l'Holocaust

L'Audiència de Barcelona jutjarà a partir d'aquest dimarts 14 de maig l'ultradretà Pedro Varela i quatre responsables més de la Llibreria Europa, tancada a la capital de Catalunya, acusats de difondre discurs d'odi amb els llibres que oferien, i la previsió és que el judici duri vuit sessions repartides fins al 29 de maig.

L'escrit d'acusació de la Fiscalia, consultat per Europa Press , reclama una condemna de 12 anys de presó per a Varela i de 8 per a la resta, tots per delictes contra els drets fonamentals, organització criminal i associació il·lícita, i n'hi havia un acusat més, però va morir durant la instrucció de la causa.

Varela i els altres acusats formaven part d'una associació cultural que comptava amb la seva pròpia editorial, Ediciones Ojeda, venien les publicacions per internet ia la Llibreria Europa, i organitzaven conferències, tot amb la intenció de difondre "una línia de pensament basada en la cultura de l'odi supremacista i d'animadversió i segregació racial contra allò que ells consideren com a races inferiors".

Se centraven particularment en persones migrants, jueus, homosexuals i altres minories, exalçaven la suposada "puresa" de la raça blanca i en les seves publicacions també enaltien i justificaven el III Reich, la figura del dictador Adolf Hitler i el règim nazi, del qual el fiscal afegeix que negaven, ridiculitzaven i banalitzaven els seus crims.

A més de com a llibreria, el local també servia com a "centre neuràlgic de l'activitat de l'associació, havent-se convertit en un referent a nivell mundial del pensament nacionalsocialista", i el fiscal ha recontat més de 260 conferències que va albergar la llibreria entre 2006 i 2016 , que tenien un cost de cinc euros l'entrada i reunien com a ponents historiadors revisionistes i negacionistes de l'Holocaust.

Sumat a les condemnes que demana per als acusats, la Fiscalia reclama als jutges que ordenin la dissolució de l'associació, la clausura definitiva de l'editorial i la llibreria, la baixa del registre de marques i patents i el tancament definitiu de les pàgines web i xarxes socials vinculades a elles.

El fiscal de delictes d'odi i discriminació aclareix que Varela era "l'ideòleg de l'associació i el màxim responsable de tota l'estructura comercial", i afirma que la seva figura no es pot dissociar del Cercle Espanyol d'Amics d'Europa (CEDADE), una organització d'ideologia nacionalsocialista creada el 1967 a Barcelona.

El fiscal constata que "el naixement de CEDADE constitueix l'inici del moviment neonazi a Espanya", recorda que Varela la va presidir des del 1978 fins al 1993 i que l'associació va ser un referent històric per a les organitzacions neonazis posteriors, amb una intensa activitat d'edició i distribució de propaganda neonazi, que va tenir la seva continuació a la Llibreria Europa.

Condemnes anteriors

Varela té una condemna anterior de presó a Àustria per difondre idees nazis ia Espanya també ha estat condemnat el 2008 i el 2012, i ha complert pena de presó per difusió d'idees que justifiquen el genocidi.

Des que va sortir, "ha realitzat idèntica activitat de forma ininterrompuda, editant, distribuint i venent els mateixos llibres per la difusió pública dels quals va ser condemnat en dues ocasions", i segons el fiscal fins i tot ha perfeccionat l'estructura per fer-ho amb l'associació i la llibreria , de la qual recorda mai no ha tingut llicència municipal per a activitat comercial.