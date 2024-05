Kellogg's retira del mercat els seus cereals de xocolata perquè podrien provocar asfíxia

per Redacció CatalunyaPress

La multinacional nord-americana Kellogg's ha anunciat la retirada a escala mundial de les seves caixes de cereals Corn Flakes Cocoa - els clàssics flocs de blat de moro de xocolata- després de rebre múltiples queixes sobre la presència de grumolls durs al producte. Aquests grumolls, segons informen els consumidors, podrien presentar un risc d'asfíxia. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) també ha comunicat la retirada del producte, sumant-se a les mesures adoptades per l'empresa.

Un cop detectat el problema, Kellogg's ha instat els consumidors que ja havien adquirit aquests paquets a desfer-se'n "per precaució". L'empresa fabricant dels cereals, Kellanova, va afirmar en declaracions recollides per la BBC que els grumolls durs "no es desfan quan es consumeixen amb llet" i també podrien fer malbé les dents dels consumidors.

Tot i la gravetat potencial del problema, Kellanova ha subratllat que creuen que només una "petita proporció" de caixes podria contenir aquests grumolls, minimitzant així el risc per als consumidors. "La formació de cúmuls de cereals durant la producció és habitual i aquests normalment es trenquen quan es mengen o se submergeixen en llet", va explicar un portaveu de l'empresa. Tot i això, en aquest cas específic, els grumolls no es dissolen amb la llet, cosa que va portar a la decisió de retirar el producte del mercat.

La companyia ha assegurat que el problema identificat no afecta altres varietats de Corn Flakes de Kellogg's. La mesura de recés s'ha pres com una precaució addicional per garantir la seguretat dels consumidors i evitar possibles incidents d'asfíxia o danys dentals.

Kellanova ha afirmat el seu compromís amb la qualitat i la seguretat alimentària, i ha assenyalat que estan treballant per identificar i resoldre l'origen del problema a la seva línia de producció. Mentrestant, han posat en marxa una revisió exhaustiva dels seus processos de fabricació per evitar que situacions similars passin en el futur.

Aquest incident subratlla la importància de la vigilància i la ràpida resposta davant de possibles riscos alimentaris, demostrant el compromís de les empreses amb la seguretat dels seus productes i la protecció dels consumidors.